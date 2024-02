ONE PIECE 1106, un arrivo sconvolgente: dalla parte di Cappello di Paglia?

Mentre i lettori giapponesi attendono l'arrivo del secondo volumetto della novel ONE PIECE Heroines, il capitolo 1106 di ONE PIECE è trapelato integralmente in rete. In attesa dell'uscita ufficiale, prevista per il 4 febbraio 2024 su MangaPlus, scopriamo cosa succede nel nuovo capitolo del manga di Eiichiro Oda, ma stando attenti agli spoiler!

L'arrivo sconvolgente di ONE PIECE 1105 viene momentaneamente messo da parte. Ci si chiede se su Egghead stia arrivando un nemico, ma poi la scena si sposta all'interno del Laboratorio di Egghead, dove, dopo aver ingurgitato enormi quantità di cibo, Rufy torna in forma Gear 5th prima che gli uomini della Marina possano mettergli delle manette di Agalmatolite.

Torniamo poi alla battaglia principale, dove i Pacifista continuano a colpire con i loro raggi laser le creazioni di Vegapunk. È Bonney, sotto suggerimento di Stella e Atlas, a fermarli. Al momento della loro creazione, Vegapunk si assicurò che i Pacifista, creati a immagine e somiglianza di Kuma, non potessero far del male alla bambina. I comandi di Bonney sui Pacifista hanno la priorità anche su i Cinque Astri di Saggezza.

Quello commesso da Vegapunk è un atto di tradimento che Saturn ripaga con il suo sangue. Lo scienziato viene trafitto da una delle zampe di ragno dell'Astro, mentre anche Kizaru ricomincia ad attaccare. A fermare l'Ammiraglio ci pensa Rufy Gear 5th, che Bonney riconosce finalmente come il Dio del Sole Nika.

L'ultima pagina di ONE PIECE 1106 rivela finalmente chi ha fatto rotta su Egghead. Si tratta dei pirati giganti Dorry e Brogy, i quali sono a conoscenza del fatto che Rufy sia Nika. I due si trovano lì proprio per prendere Cappello di Paglia.