ONE PIECE 1106: il nuovo capitolo ci piace? Commento e teorie per il prossimo

C'è poco da girarci attorno: il capitolo 1106 di ONE PIECE è stato denso di emozioni, stravolgimenti e sorprese: facciamo allora un commento alle pagine di Oda provando anche a immaginare cosa succederà in futuro.

Andiamo per ordine e cominciamo con la "rivolta" dei Pacifista, che come tanti si aspettavano disobbediscono agli ordini e rivolgono i propri raggi laser contro la Marina. Uno "scherzetto" orchestrato da Vegapunk, che paga forse con la vita la ribellione definitiva a Saturn. Anche se come sappiamo in ONE PIECE è davvero dura morire.

Riparte poi lo scontro tra Luffy con il Gear Fifth e Kizaru, con il pirata che si mostra in tutta la sua forma da Dio del Sole: il capitolo 1106 di ONE PIECE inizia anche a mettere seriamente sul piatto della bilancia le ripercussioni sociali dello svelamento del frutto di Luffy, che porteranno tantissime persone a passare dalla sua parte contro il Governo mondiale.

Lo scontro però potrebbe comunque interrompersi ancora, dato che sul finire del capitolo arrivano due personaggi che abbiamo amato fin dagli albori di ONE PIECE, cioè i giganti Dori e Brogi, pronti ad aiutare Luffy anche in quanto Nika.

Da un lato ci dispiace non aver visto la flotta di Cappello di Paglia arrivare ad aiutarlo, cosa che in tanti si aspettavano e che prima o poi dovrà succedere. Ma evidentemente il rapporto tra Shanks e Luffy, visto l'invio di Dori e Brogi per aiutarlo, si cementerà ancora di più. Tra l'altro ecco 3 personaggi di ONE PIECE che non hanno avuto scampo contro Shanks.

Ci aspettiamo quindi una fuga da Egghead (magari portandosi via i suoi segreti tecnologici) e un rinvio dello scontro con Saturn e Kizaru in un altro momento, aiutati dai giganti e dai Pacifista.

Non ci resta che aspettare anche se ONE PIECE dopo il 1106 sarà in pausa, ma la saga di Egghead è proprio entrata nel vivo.

E secondo voi cosa succederà? Vi è piaciuto il capitolo? Diteci tutto nei commenti!