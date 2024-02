ONE PIECE 1106, cosa significa e cosa comporterà il LORO arrivo su Egghead?

Tra tutte le teorie che si sono venute a generare in vista dell'uscita di ONE PIECE 1106, Eiichiro Oda è riuscito a stupire il suo pubblico ripescando due personaggi introdotti ben 25 anni fa. Si pensava che ad arrivare su Egghead fosse la Flotta dei Mugiwara, oppure ancora Dragon e svariati altri. Invece, l'autore ha riportato in scena loro!

ONE PIECE 1106 uscirà su MangaPlus il 4 febbraio, ma già da diverse ore il capitolo è trapelato integralmente in rete. Vi preghiamo dunque di fare attenzione agli spoiler che seguono.

Tra tutte le miriadi di possibilità, nessuno aveva pensato a loro. In ONE PIECE 1106 scopriamo che ad arrivare su Egghead sono i Giganti pirata Dorry e Brogy. Ma perché si trovano sull'Isola del Futuro, qual è il loro obiettivo e soprattutto come fanno a essere a conoscenza di quello che il Governo Mondiale ritiene un segreto che nessuno dovrebbe conoscere?

Nel capitolo 1106 di ONE PIECE, dopo aver fatto piazza pulita delle navi e degli uomini della Marina, la nave pirata di Dorry e Brogy approda su Egghead. I due giganti affermano di trovarsi lì per prendere Cappello di Paglia, o meglio il Dio del Sole Nika.

L'ultima volta che vedemmo Dorry e Brogy fu con Shanks, nei pressi di Elbaf durante la battaglia del Rosso contro Kid. Sappiamo che Elbaf ed Egghead non distano molto e possiamo supporre che sia stato Shanks a rivelare loro il ritorno di Nika e ad assicurarsi che andassero incontro a Rufy per salvarlo dalle grinfie dell'Astro Saturn. Con la fuga e l'incidente su Egghead, molto probabilmente la prossima destinazione sarà proprio Elbaf, dove probabilmente i giganti sveleranno la verità su Joy Boy e Nika in ONE PIECE.