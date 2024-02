ONE PIECE 1106, avete notato quel sottile dettaglio? Eiichiro Oda si conferma un genio!

L'autore di ONE PIECE si conferma un genio del manga con una trovata che ha quasi dell'impensabile. La svolta presa nel capitolo 1106 era prevista già mille capitoli addietro? Non può trattarsi di una coincidenza e i lettori lo hanno notato! Andiamo alla scoperta di quel sottile, ma prezioso dettaglio di ONE PIECE 1106.

ONE PIECE non è finito, ma Eiichiro Oda è già un'icona del manga giapponese. Dopo oltre mille capitoli pubblicati, continua a stupire i suoi lettori con delle chicche assolutamente fuori di testa. Ma veniamo al dunque e scopriamo di che si tratta, ma sempre prestando attenzione agli spoiler in arrivo.

Anche se l'uscita ufficiale è prevista per il 4 febbraio 2024 su MangaPlus, in rete è già trapelato per intero il capitolo 1106 di ONE PIECE. Vi abbiamo già raccontato cosa succede su Egghead e ci siamo interrogati se quei due fossero arrivati sull'Isola del Futuro in soccorso di Rufy, o meno. Ebbene, una risposta ci è già stata fornita.

Il titolo del capitolo 1106 di ONE PIECE è "Al tuo fianco" e mostra l'arrivo dei Giganti Dorry e Brogy. Ebbene, i due pirati vennero presentati in ONE PIECE 116, uscito nel 1999 e intitolato "Giganti". Collegando i due capitoli in ordine d'uscita abbiamo la frase "Giganti al tuo fianco". Rufy potrà dunque contare sull'aiuto dei Giganti di Elbaf per fuggire via da Egghead e sopravvivere al Buster Call chiamato da Saturn. Eiichiro Oda si conferma un genio del manga giapponese. È incredibile che dopo quasi mille capitoli e 25 anni la storia possa andare a collegarsi in questo modo.