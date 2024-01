One Piece 1106: i primi spoiler anticipano l'arrivo su Egghead di personaggi inaspettati

Poche tavole hanno lasciato così interdetti come quella su cui si è chiuso One Piece 1105. La distruzione improvvisa di due navi della Marina, proprio mentre l'organizzazione era nel pieno delle operazioni distruttive del Buster Call, ha posto ai lettori un enorme punto interrogativo, su cui gli spoiler del capitolo 1106 gettano finalmente luce.

Secondo le anticipazioni che stanno circolando in queste ore in rete, il prossimo numero del manga di Eiichiro Oda riprende le mosse proprio dove il precedente capitolo ci aveva lasciati, ovvero nel cuore delle procedure di distruzione di massa con cui Kizaru e Saturn stanno portando l'isola di Egghead versa la sua prematura obliterazione. Mentre i due perseguono nelle loro attività obliteranti, vediamo dopo diversi capitoli intervenire lo stesso Rufy, il quale interrompe l'iniziativa di Kizaru colpendolo sul volto con un pugno. In tal senso, seppure One Piece 1105 ci aveva prefigurato uno scontro altamente simbolico – cioè quello tra Kizaru e Sanji – qui gli spoiler sembrano contraddire, o quanto meno rinviare la possibilità che i due si scontrino nel breve periodo, con Eiichiro Oda che avrebbe così optato per riproporre un bis di quello che è stato, per adesso, il confronto centrale di Egghead.

Se l'intervento di Cappello di Paglia era decisamente atteso, dal momento che nei precedenti capitoli il mangaka aveva inserito una breve vignetta in cui un fantomatico “salvatore” - di cui non si conosce ancora l'identità – aveva rifocillato Rufy con del cibo, lo stesso non lo si può affermare per altri elementi anticipati dagli spoiler. Come suggerito dai leak, infatti, Bonney non solo viene a conoscenza della reale identità del Mugiwara, riconoscendolo così come incarnazione di Nika – e quindi quale materializzazione dell'essere a cui sono consacrati i bucanieri – ma ottiene addirittura il controllo dei Pacifista, grazie al sabotaggio da parte di Vegapunk dei circuiti interni ai cyborg. Un insieme di sviluppi, questi appena sottolineati, che comportano una serie di riflessioni di rilievo, soprattutto per quel che riguarda la (possibile) mutazione della scala dei valori in campo su Egghead.

Dal momento che nei precedenti capitoli di One Piece Oda ci ha rivelato il segreto dietro il Futuro Distorto di Bonney, l'eventualità che la figlia di Kuma possa replicare le proprietà della gomma di Rufy, se non addirittura la trasmutazione in Nika dopo aver riconosciuto il Mugiwara come incarnazione del Guerriero della Liberazione, aumentano vertiginosamente. Fattore che se unito all'appropriazione da parte della ragazza dei Pacifista, porterebbe dei grandi vantaggi nello schieramento dei pirati, soprattutto se consideriamo la centralità esercitata da queste armi di distruzione nelle attività di obliterazione su cui si fonda l'arma finale della Marina (come osservato nell'articolo in cui ripercorriamo tutto ciò che sappiamo in One Piece sul Buster Call).

E non è un caso che gli spoiler del capitolo 1106 di One Piece si concentrano proprio sulla reazione di Saturn, con l'Astro che adirato per il sabotaggio operato dal geniale scienziato, lo attacca con l'intento di uccidere il dottore. Ed è qui che i leak, seppur non ci suggeriscono l'esito del colpo del Gorosei, rivelano l'identità di coloro che hanno affondato le navi della Marina sul finire del precedente numero: si tratta di Brogi e Dori, due giganti di Elbaf alleati con Shanks e in buoni rapporti con lo stesso Rufy.

Ora è difficile decifrare quale effetto avrà questo intervento, e soprattutto cosa comporterà per il futuro dei Mugiwara. Sappiamo infatti che i due giganti non si schiererebbero mai né contro Rufy né tanto meno contro il Rosso, ma dal momento che Oda potrebbe aver già rivelato il ruolo in One Piece di Shanks come “ostacolo” principale nella corsa verso Laugh Tale, è chiaro che l'avvento di Brogi e Dori eserciterà delle grandi conseguenze sugli intrecci a venire.