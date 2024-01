One Piece 1106: gli spoiler completi preannunciano dei risvolti drastici per la storia

Se i primi spoiler di One Piece 1106 hanno prefigurato l'approdo su Egghead di personaggi inattesi che eserciteranno, con molta probabilità, un'influenza radicale sugli intrecci a venire, le anticipazioni complete che stanno emergendo ora sul nuovo capitolo ci offrono uno sguardo più dettagliato sulla natura degli eventi descritti da Eiichiro Oda.

Come ampiamente ipotizzabile, il capitolo 1106 di One Piece prende le mosse a partire dall'immagine di distruzione su cui si era chiusa la tavola finale del numero precedente. Sotto i boati del Buster Call a cui Saturn ha sottoposto Egghead, il destino dell'isola appare sempre più segnato, ma una rivelazione da parte di Vegapunk potrebbe qui cambiare non solo le carte in tavola, ma lascerebbe presupporre anche un'importante variazione nelle scala dei valori in campo tra i due schieramenti. Il geniale dottore, infatti, proprio per evitare che i Pacifista – mutuati, come sappiamo, dalla configurazione fisica di Orso – si prefigurassero in un ipotetico futuro come la causa di morte di Bonney, rivela qui di aver impiantato nei loro sistemi cibernetici un dispositivo di controllo che pone la figlia di Kuma al vertice della gerarchia di comando di questi strumenti di distruzione di massa. Tanto che, secondo i leak, lo scienziato si rivolge immediatamente ad Atlas per ordinarle di comunicare alla stessa piratessa l'esistenza di tale funzione, che le consentirebbe così di rovesciare gli ordini mortiferi dell'Astro, e di riportare simultaneamente i cyborg nello schieramento dei pirati.

All'udire la voce di Bonney, ecco che i Pacifista riconoscono nella ragazza la figura di autorità massima, e cessano di obliterare tutto ciò che si parava davanti al loro raggio d'azione. A questo punto Saturn, adirato per l'ennesimo tradimento dello scienziato, buca il geniale dottore con uno dei suoi arti, compromettendo così la possibilità stessa che Vegapunk possa sopravvivere nel futuro prossimo di One Piece.

Nel frattempo, proprio per rimediare ad una situazione che appare a tutti gli effetti drastica, vediamo intervenire Franky e Sanji, i quali cercano di colpire – senza riuscirci – lo stesso Kizaru, confermando così l'avvento di quello scontro altamente simbolico già prefigurato da One Piece 1105, anche se l'Ammiraglio non sembra subire il contraccolpo. Al punto che del primo se ne sbarazza con estrema facilità, bucandolo con uno dei suoi raggi fotonici, mentre del secondo sembra quasi non curarsi, mettendolo immediatamente al tappeto. Ma non appena il marine rivolge le sue attenzioni verso Bonney, ecco che interviene dal nulla Rufy, che lo colpisce al volto con un pugno pregno di Haki. Kizaru viene così scaraventato in aria, mentre la figlia di Kuma, inquadrata in lacrime vicino al corpo di Vegapunk, ode dal dottore delle parole folgoranti, che assumono agli occhi della ragazza un valore assolutamente simbolico.

“Non lo hai ancora realizzato” dice il dottore alla figlia di Kuma, mentre Bonney osserva la figura di Rufy/Nika stagliata contro il sole, in linea con l'immagine della copertina del volume 103. “Neanche io ci credevo, almeno finché non l'ho visto con i miei occhi. Quel Cappello di Paglia che aveva catturato l'attenzione di Kuma, è proprio lui, il Re del Sole Nika! E ci sono persone che hanno aspettato per secoli la sua venuta”. Parole tanto forti quanto simboliche, queste pronunciate dallo scienziato, che confluiscono immediatamente in un evento inaspettato: non appena il dottore termina il suo discorso, ecco che per un istante vediamo muoversi il corpo del Robot Ancestrale, attivato dal rombo del cuore di Nika.

A questo punto il capitolo stacca sullo scenario finale: nella costa nord-orientale di Egghead osserviamo alcuni marine in pieno terrore panico, dal momento che all'isola si sta progressivamente avvicinando una grande flotta nemica. “Sono loro!” urla improvvisamente un agente della Marina. “Non ci sono dubbi, eppure pensavo che si fossero sciolti da un centinaio di anni! Che facciamo, li fermiamo?” e su questo interrogativo Oda stacca su una doppia splash page su cui troneggia il vessillo dei “Pirati del Guerriero Gigante”, prefigurando così l'intervento da parte di Brogi e Dori in favore dei Mugiwara.

E se davvero, è lecito pensare, saranno proprio i Giganti di Elbaf a rivelare in One Piece la storia e l'identità di Joy Boy, ecco che l'approdo su Egghead delle due mastodontiche figure si preannuncia tanto nevralgico quanto radicale. Ma per attendere novità, occorrerà aspettare diverso tempo, dal momento che tra il capitolo 1106 e il 1107 ci sarà, come suggerito dagli spoiler, una pausa settimanale.