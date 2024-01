ONE PIECE 1106, uscita e teorie: un esplosivo ingresso in scena su Egghead

La Saga dell'Isola del Futuro è una sorpresa continua. Dopo aver assistito alla storia di Bartholomew Kuma, lo stesso ha fatto irruzione sul laboratorio del dottor Vegapunk per salvare sua figlia. Come conseguenza di ciò, Saturn ha chiamato un Buster Call. C'è però un'incognita da risolvere. Chi arriverà su Egghead in ONE PIECE 1106?

Il capitolo 1105 di ONE PIECE si è concentrato sui tentativi di fuga dei Mugiwara e su un riepilogo della situazione sui vari componenti della ciurma dislocati su Egghead. Abbiamo visto Sanji prendersi cura di Bonney tentando di salvare anche Vegapunk. Rufy rimpinzarsi di cibo e Zoro combattere ancora contro Lucci. Saint Saturn e Kizaru si assicureranno di non lasciarli fuggire incolumi dal Buster Call in arrivo.

A rimescolare le carte in tavola è stato il cliffhanger del capitolo. Le navi della Marina sono state distrutte in modo misterioso e alcuni sopravvissuti hanno tentato di mettersi in contatto con l'Ammiraglio Borsalino per avvisare del 'loro' arrivo. Ma di chi potrebbe trattarsi?

In ONE PIECE 1106 scopriremo chi sta arrivando a Egghead. Le possibilità sono tre e la prima coinvolge Monkey D. Dragon, di cui si attende la comparsa da ormai diverso tempo. Sarà lui con la sua Armata Rivoluzionaria ad arrivare sull'Isola del Futuro per trarre in salvo Vegapunk, Kuma e Rufy? Quest'ipotesi è piuttosto probabile, visto il legame di Dragon con i tre suddetti. Sarebbe inoltre la prima volta che in ONE PIECE Dragon agirebbe in favore dei suoi compagni.

Altra ipotesi piuttosto plausibile è quella dell'arrivo di Barbanera. In uno dei panel di Egghead abbiamo visto proprio una delle navi di Teach avvicinarsi all'isola. Proprio questo dettaglio spingerebbe verso questa possibilità. Ma cosa potrebbe comportare il suo arrivo? Che Barbanera voglia rapire Vegapunk per poter sfruttare il suo genio? Un pirata scaltro come lui, tuttavia, difficilmente si metterà contro un Gorosei.

L'ultima ipotesi riguarda un ritorno molto atteso, quello di Smoker. Smoker e Tashigi hanno preso in carica i bambini di Punk Hazard, che Vegapunk potrebbe curare con le sue ricerche geniali. Ma davvero un Marine come Smoker potrebbe mettersi contro i suoi stessi comandanti? L'ipotesi è affascinante, ma altrettanto improbabile. L'uscita di ONE PIECE 1106 è prevista per il 4 febbraio 2024 su MangaPlus.