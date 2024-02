ONE PIECE 1107: il segreto di uno dei quattro Imperatori viene rivelato

L'arco narrativo di Egghead nel manga di ONE PIECE continua a sorprendere i lettori. Dopo averci fatto commuovere con la storia di Kuma, Eiichiro Oda prosegue la storia con una battaglia incredibile che coinvolge innumerevoli personaggi importanti. Ma come andrà a finire l'Incidente di Egghead?> Fate attenzione agli spoiler che seguiranno!

Un'arrivo sconvolgente aveva scosso Egghead in ONE PIECE 1106. Dopo una settimana di pausa, il manga di Oda finalmente prosegue e lo fa con alcuni giorni di anticipo rispetto all'uscita ufficiale prevista il 18 febbraio 2024 su MangaPlus.

ONE PIECE 1107 riprende proprio dall'approdo di una nuova ciurma di pirati sull'Isola del Futuro. Dorry e Brogy non sono però gli unici a essere arrivati in soccorso dei Mugiwara. Al loro seguito c'è tutta la ciurma dei pirati Giganti, compresi Oimo e Kashi, come piacevolmente notano Usopp e Nami.

Mentre Jinbe si dirige verso di loro, lo scontro tra Zoro e Lucci prosegue. Entrambi sembrano affaticati, ma se l'agente del CP0 intende far perdere tempo allo spadaccino, il Mugiwara di contro sembra volerla fare finita entro breve.

L'attenzione torna poi allo scenario principale, dove Bonney piange alla vista di Nika. Rufy non comprende il motivo di quelle lacrime e non ha la più pallida idea di cosa o chi sia Nika. A ogni modo, chi fa piangere i suoi amici subirà la sua ira. Dopo aver resistito a uno sguardo di Saturn, Rufy Gear 5th scatena un Booming Dawn Gatling contro l'Astro. Nello stesso momento, Sanji devia un laser di Kizaru con uno dei suoi calci, lasciando di stucco lo stesso Ammiraglio e il compagno Franky. Lo scontro tra Sanji e Borsalino prefigurato in ONE PIECE si rivela realtà.

In ultimo, in ONE PIECE 1107 scopriamo che altri pirati sono arrivati su Egghead. Van Augur e Catarina Devon della ciurma di Barbanera si avvicinano all'Astro di Saggezza Saturn, rivelando preziose informazioni sulla trama. A quanto pare Teach è speciale, proprio come il suo sangue, e il suo obiettivo è il mondo. Dopo aver toccato Saturn, Catarina Devon fugge via con il warp di Van Augur. I due sono ancora su Egghead, avvicinati da Karibou, il quale li supplica di portarli via con loro. Karibou sogna di entrare nella ciurma di Teach, di cui è grande ammiratore.