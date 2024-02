One Piece 1107: i nuovi spoiler anticipano una novità importante su un Imperatore

Se i primi spoiler del capitolo 1107 di One Piece aveva prefigurato un ritratto ancora più complesso delle forze in campo, con l'arrivo sull'isola di numerosi personaggi, le anticipazioni che stanno continuando ad emergere in queste ore gettano luce non solo su alcune situazioni rimaste ancora incerte, ma ne estendono ulteriormente le conseguenze.

In questo senso, le indicazioni che ci riportano i nuovi leak delineano per il capitolo di prossima uscita una potente dichiarazione d'intenti. Non a caso, infatti, il numero 1107 di One Piece inizia con una doppia splash page, con cui Eiichiro Oda ci mostra il battaglione dei Pirati Giganti in tutto il suo formidabile splendore: all'approdo di Brogi e Dori su Egghead fa il seguito quello di altre due figure mastodontiche, ovvero gli ex sorveglianti di Enies Lobby Kashii e Oimo, inquadrati mentre portano all'obliterazione una sequela pressoché infinita di navi belliche della Marina. E l'intervento salvifico/distruttivo degli esseri originari di Elbaf – su cui, senza alcun dubbio, i Mugiwara salperanno una volta terminata l'escalation militare sull'isola del Futuro – assume qui rilevanza non solo perché rimodula la scala dei valori tra i due schieramenti, ma soprattutto perché offre il fianco ad una riconnessione simbolica con il passato di One Piece.

L'arrivo dei giganti è filtrato in queste tavole attraverso lo sguardo di Usopp, con il cecchino che in piena estasi urla qui a squarciagola “Pensavo di non vedervi una volta arrivati ad Elbaf!”. Il riferimento, come abbiamo osservato nell'articolo in cui ripercorriamo i tre dettagli di One Piece che rivelano le capacità di foreshadowing di Oda, è riconducibile ad una delle note “bugie” del Mugiwara, di cui l'autore si è servito per rivelare delle anticipazioni sul futuro della narrazione, attraverso il registro dell'ironia e del sarcasmo. E non è un caso che il mangaka dedichi qui alcune vignette proprio a Little Garden, il mini arco in cui Rufy aveva incontrato per la prima volta Brogi e Dori, impegnati al tempo nel dimostrare chi fosse tra due il gigante più potente.

Le pagine successive, come anticipano qui i nuovi leak, mostrano da un lato il viaggio della Thousand Sunny attraverso gli orizzonti collinari di Egghead, e dall'altro l'incontro (fin troppo prolungato) tra lo spadaccino e Lucci: qui i due sono inquadrati mentre combattono, con il membro della CP0 che ironizza sulle abilità di Zoro, arrivando addirittura a sostenere che una volta sconfitto il Mugiwara, porterà il resto della ciurma ad affondare nel conflitto. Seppur non è chiaro il motivo per cui questo combattimento di Zoro lo stia impegnando così a lungo in One Piece, dato l'evidente dislivello di potenziale tra i due, ciò che qui emerge è una prosecuzione/estensione ulteriore dello scontro, a cui dovrà prendere parte anche Jinbe, una volta arrivato sul luogo della battaglia.

A questo punto il capitolo 1107 entra nel vivo del conflitto, mostrando prima le azioni militariste del Vice Ammiraglio denominato “Re Rosso”, per poi staccare su un'interazione (altamente simbolica ed emotiva) tra Bonney e Rufy. Qui la figlia di Kuma riconosce finalmente Cappello di Paglia come Nika, e inquadrata in lacrime rivela al pirata che stava aspettando il suo arrivo da diverso tempo. “Perché? Sono sempre stato qui vicino a te!” le risponde Rufy nella sua solita schiettezza infantile. “E poi.. cos'è un Nika?”. Ma nel momento in cui lo sentiamo ironizzare sul suo stesso nome, ecco che il capitano dei Mugiwara nota le condizioni assolutamente precarie in cui versa Vegapunk dopo esser stato penetrato, nello scorso capitolo, dall'artiglio/arto di Saturn, e rivolge le proprie attenzioni al Gorosei. “Come ti sei permesso di toccare il mio amico” dice qui un furioso Rufy all'Astro, per poi tempestarlo di pugni con il Dawn Gatling, un attacco assolutamente inedito con cui il pirata scaraventa dall'altra parte dell'isola il villain.

A questo punto osserviamo l'intervento di Kizaru, il quale cerca immediatamente di uccidere Bonney e lo scienziato con una serie di raggi fotonici, respinti uno ad uno dallo stesso Sanji, in quello che si rivela a tutti gli effetti come uno scontro altamente simbolico di One Piece. Gli spoiler poi spostano l'attenzione sulle conseguenze dell'attacco di Rufy, che non solo ha scaraventato Saturn sulla riva opposta dell'isola, ma lo ha portato – inconsapevolmente – a confrontarsi con due pirati di Barbanera: Catarina Devon e Van Augur. Non appena l'Astro si rialza da terra, assistiamo ad uno scambio di battute assolutamente rivelatore, sia per ciò che anticipa per il prosieguo della storia, ma soprattutto per quel che sottende per il percorso di Teach.

“Cos'è che ha portato due pirati di livello 6 a sottostare agli ordini di Barbanera?” chiede Saturn ai due fuorilegge, al che Catarina Devon risponde “Beh... perché Teach è speciale”. Il riferimento, come suggerito dalla battuta successiva dell'Astro, non riguarda il potenziale di Barbanera, ma la sua discendenza, tanto che sentiamo qui dire al Gorosei “così come è speciale la sua linea di sangue”. Dopo un tentativo di rivalsa, i due pirati si teletrasportano lontano dall'isola, sostenendo che la loro “missione è ormai completata”, battuta su cui si chiude il capitolo, non prima di aver mostrato la possibile entrata di Caribou nell'equipaggio dell'Imperatore.

Ora non è chiaro quale sia stato lo scopo del loro celere arrivo su Egghead, né tanto meno quale quale sia la natura dell'enigma celato dietro la discendenza di Barbanera: ma è lecito aspettarsi che su questi due elementi Eiichiro Oda disegnerà alcuni degli intrecci nevralgici del futuro di One Piece.