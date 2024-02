One Piece 1107: gli spoiler completi anticipano l'arrivo di numerosi personaggi

Il conflitto su Egghead si trova nella sua fase cruciale, e l'arrivo improvviso dei due giganti Brogi e Dori ha aperto a degli scenari radicali per il prosieguo dell'assedio, su cui gli spoiler del capitolo 1107 di One Piece promettono di gettare luce, mostrandone le conseguenze dirette, e anticipando nel contempo degli sviluppi davvero inattesi.

Abbiamo visto, infatti, come gli eventi su cui si è chiuso One Piece 1106 abbiano confermato l'entità del prossimo arco narrativo del manga, riconducibile – a meno di smentite drastiche, ma a questo punto appaiono improbabili, se non addirittura impossibili – all'arrivo dei Mugiwara su Elbaf. E non è un caso che il capitolo di prossima uscita inizi proprio con la presentazione di altre due figure appartenenti alla razza dei giganti, ovvero Kashii e Oimo (visti per la prima volta su Enies Lobby) entrati adesso tra fila dei guerrieri comandati da Brogi e Dori, e che ora appaiono destinati – con tutta probabilità – ad aiutare la ciurma di Rufy a sfuggire al dispositivo militare del Buster Call, con cui Saturn sta prendendo d'assedio l'isola del Futuro.

Secondo i leak, il primo pirata a testimoniare l'arrivo dei giganti su Egghead è – ma non poteva essere altrimenti – Usopp, con il cecchino che si vede profondamente colpito dall'arrivo dei quattro alleati, in un chiaro riferimento ad una delle celebri “bugie” pronunciate dal Mugiwara, e di cui Oda si è sempre servito per anticipare dei risvolti futuri nella narrazione. Ma gli spoiler non focalizzano l'attenzione solo su questi richiami dalla valenza perlopiù simbolica, tanto che buona parte del capitolo sarà dedicato proprio al prosieguo di numerosi combattimenti, sia quelli relativi allo scenario principale – quindi Rufy vs. Saturn e Kizaru vs. Sanji – sia ai conflitti che concernono tutte quelle battaglie collaterali disseminate lungo i vari segmenti dell'isola, e su cui l'autore, almeno fino a questo momento, non aveva ancora gettato luce.

Una delle prime tavole del capitolo, infatti, è dedicata proprio a quel combattimento di One Piece che sta impegnando così a lungo Zoro, e che agli occhi di molti lettori si è protratto per un tempo decisamente immemore – se non addirittura incongruente, dato il dislivello delle forze in campo - ovvero il confronto tra lo spadaccino e Lucci. Seppur gli spoiler non anticipino nulla riguardo ad un possibile esito del combattimento né tanto meno se il Mugiwara stia trovando delle difficoltà nel trovare una via per neutralizzare nel minor tempo possibile il nemico, il capitolo dovrebbe qui mostrare una conversazione tra i due personaggi, in attesa dell'arrivo di Jinbe.

Ma gli spoiler non si fermano a questo livello. Anzi, gli eventi centrali del capitolo sembrano qui vertere sia sulle emozioni provate da Bonney nel riconoscere finalmente Rufy come Nika, sia sull'inizio del confronto che vedrà impegnato il protagonista contro Saturn. Nel vedere la figlia di Kuma piangere, Cappello di Paglia le chiede il motivo delle lacrime, al che Bonney risponde “ti stavo aspettando da tanto tempo”. Parole, queste, che lasciano relativamente basito Rufy, tanto che il pirata, nella sua solita schiettezza infantile, le risponde “E perché? Sono sempre stato qui vicino a te!” per poi dirigersi contro l'Astro, che verrà colpito in piena faccia dal debutto di una tecnica inedita di Rufy: il Dawn Gatling.

Non appena Saturn viene scaraventato in aria dal colpo di Rufy, Kizaru interviene in prima persona nel conflitto, per poi essere ostacolato dallo stesso Sanji, capace qui di rispedire al mittente l'attacco fotonico dell'Ammiraglio. Borsalino, sorpreso dalle abilità del Mugiwara, gli chiede come abbia fatto a neutralizzare un colpo di per sé insoverchiabile, al che il cuoco gli risponde che “il potere dell'amore è più forte della luce”. Subito dopo Eiichiro Oda sposta l'attenzione sulle conseguenze del colpo di Rufy, che presagiscono non solo lo strapotere dell'eroe, ma soprattutto l'avvento di sviluppi davvero inaspettati: qui Saturn, scaraventato sulla costa opposta dell'isola, si ritrova davanti a Catarina Devon e Van Augur, con i due pirati di Barbanera che vengono inquadrati mentre parlano del loro Capitano, e della sua particolare linea di discendenza.

L'Astro, adirato per l'arrivo improvviso dei due, cerca di attaccarli, ma Van Augur utilizza i poteri del Frutto per teletrasportarsi lontano da Egghead, non prima di aver dichiarato che la loro “missione è appena terminata”. Nella pagina finale, vediamo poi l'incontro tra Caribou e alcuni pirati di Barbanera, con il primo che esprime un desiderio, che a suo dire, covava a lungo nel suo cuore: cioè quello di entrare a far parte della ciurma di Teach, in un dialogo su cui Oda fa coincidere il termine del capitolo 1107, e da cui – chi sa – si apriranno ulteriori sviluppi in vista prosieguo della saga.