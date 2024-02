ONE PIECE 1107, uscita e teorie: rinforzi in arrivo su Egghead

La Saga di Egghead sta entusiasmando i lettori di ONE PIECE. Il Laboratorio di Vegapunk è in tumulto e come se ciò non bastasse a breve un Buster Call polverizzerà l'intera isola. Con le navi della Marina che circondano il posto, l'unica speranza di salvezza per i Mugiwara è l'arrivo di rinforzi.

Contro un Astro di Saggezza e un Ammiraglio, dopo essersi battuti anche con gli agenti del CP0 e i Seraphim, i Mugiwara sono in difficoltà. A peggiorare la situazione sono i Pacifista e le navi della Marina che colpiscono il laboratorio con i loro cannoni. Fuggire, sembra del tutto impossibile. In ONE PIECE 1106 un arrivo sconvolgente offre una possibilità di salvezza.

Dopo aver rimpinzato la pancia, Rufy è tornato a combattere con il Gear 5th. Sarà lui a occuparsi di Kizaru. Nel mentre, Bonney ha fermato i Pacifista rendendosi conto che Cappello di Paglia incarna lo spirito del Dio del Sole Nika. Tuttavia, Vegapunk è stato ferito – apparentemente mortalmente – da Saint Jaygarcia Saturn.

Sul finire del capitolo abbiamo visto i pirati giganti Dory e Brogy arrivare su Egghead in cerca di Rufy, di cui conoscono la forma Gear 5. Saranno loro a salvare i Mugiwara in ONE PIECE 1107, oppure è solo l'avanguardia dei Pirati del Rosso? Nel nuovo capitolo scopriremo anche se il Distorted Future di Bonney è in grado di replicare Nika e se Vegapunk morirà, oppure se verrà salvato da una delle sue invenzioni geniali. A ogni modo, dovremo attendere. ONE PIECE è in pausa e il capitolo 1107 uscirà il 18 febbraio 2024 su MangaPlus.