ONE PIECE 1108, Kizaru semina dubbi: ma quali sono le sue reali intenzioni?

L'arco narrativo dell'Isola del Futuro di ONE PIECE sta permettendo a numerosi personaggi non centrali di mettersi in risalto, uno su tutti Bartholomew Kuma. Oltre al Tiranno, anche Kizaru è uno dei più attivi di questa saga. La sua figura, tuttavia, è circondata da ombre e dubbi. La posizione dell'Ammiraglio Borsalino attualmente non è ben chiara.

Kizaru è l'Ammiraglio simbolo della Marina di ONE PIECE, un personaggio atipico che sembrava libero da qualsiasi dilemma umano in favore della totale devozione al mestiere. In realtà, Egghead ha stravolto la sua figura, evidenziando il suo lato gentile e creando in lui scompigli d'animo.

Nel corso di Egghead, Eiichiro Oda ha raccontato la storia tra Borsalino e Vegapunk, un'amicizia che ha creato un solido legame anche con Sentomaru, Kuma e Bonney. Proprio questi legami sono stati messi in discussione dagli ordini arrivati dal Governo Mondiale.

Borsalino è un Ammiraglio sempre ligio al dovere. Questa volta, però, il suo animo è in preda a dubbi e incertezze. Deve compiere il suo dovere di Marine oppure ascoltare il cuore e salvare i suoi amici? Al momento, Kizaru non sembra essersi schierato.

Secondo alcune teorie, è stato lui ad aiutare Rufy in ONE PIECE 1103 permettendogli di rifocillarsi di cibo. Non solo, in ONE PIECE 1108 lo vediamo colpire Vegapunk con uno dei suoi laser. Avete però notato che questo colpo attraversa la stessa ferita che poco prima aveva inferto Saturn allo scienziato? Stando a delle ipotesi, il laser di Kizaru sarebbe servito a cauterizzare la ferita aperta di Vegapunk, impedendo all'amico di morire dissanguato.

Kizaru ha sentimenti contrastanti e al momento non ha ancora capito quel che sia giusto o sbagliato. Sta dunque scegliendo di eseguire gli ordini di Saturn, ma anche di aiutare Rufy e Vegapunk a modo suo.