One Piece 1108: Oda potrebbe aver anticipato uno sviluppo importante per il capitolo

One Piece 1107 si è concluso su alcune rivelazioni radicali, sia in merito al possibile rovesciamento della scala dei valori in campo, sia per ciò che concerne l'enigmatica genealogia di Barbanera. Ma per il capitolo 1108, come suggerito dalle anticipazioni incluse nell'ultimo numero di Jump, Oda potrebbe riservare degli sviluppi davvero inattesi.

Come consuetudine delle strategie editoriali di Shueisha, al termine di ogni pubblicazione di Shōnen Jump gli editori inseriscono alcune pagine dedicate proprio alle anticipazioni degli eventi su cui si strutturerà il successivo numero della rivista. In questa cornice si chiede tendenzialmente ai mangaka di disegnare alcune brevi e semplici vignette che portino da un lato a generare interesse (e quindi un investimento emotivo) negli spettatori verso le novità che saranno presentate nella successiva pubblicazione settimanale, e dall'altro a giocare con le aspettative dei lettori, grazie ad una serie di teaser e di ammiccamenti agli sviluppi futuri delle varie opere edite sulla rivista. E nel caso di One Piece, lo sketch disegnato da Eiichiro Oda ha catturato l'attenzione di alcuni appassionati, proprio perché, nella sua linearità, potrebbe suggerire una novità importante sul capitolo di prossima uscita, relativa – probabilmente – a Rufy o alla stessa Bonney.

Nello schizzo, infatti, vediamo Cappello di Paglia trasformato in Nika mentre viene osservato dal basso dalla figlia di Kuma, in una reiterazione di quella vignetta che nel capitolo appena distribuito ha presagito al confronto tra i due, e al seguente debutto del Dawn Gatling, con cui il pirata ha poi scaraventato dall'altro lato dell'isola un indifeso Saturn. Come abbiamo analizzato negli spoiler di One Piece 1107, proprio la tavola qui citata ha delineato uno sviluppo importante per la prosecuzione della battaglia contro il Governo Mondiale, e dal momento che nelle anticipazioni inserite nelle pagine finali di Shōnen Jump gli editori hanno selezionato questa particolare immagine, è lecito pensare che nel numero 1108 del manga sarà presente un'ulteriore rivelazione sul Gear 5th, con Cappello di Paglia (o la figlia di Kuma) che potranno essere perciò oggetto di una novità di rilievo consistente. Soprattutto per quel che riguarda i loro poteri.

Del resto, dopo che Oda ha rivelato in One Piece il segreto dietro il Futuro Distorto di Bonney, l'eventualità che la ragazza riesca a replicare le proprietà della gomma oltre un mero livello di superficie, non appare poi così remota o azzardata. E la presenza della Supernova nelle anticipazioni di Jump, qui inquadrata (guarda caso) mentre osserva la trasformazione in Nika di Rufy – di cui vengono riportati anche i suoni onomatopeici, oltre ai rombi dei Tamburi della Liberazione – lascia intendere una possibile enfasi sul Gear 5th, relativa – chissà – ad una sua emulazione da parte di Bonney.

Al tempo stesso, però, lo sketch potrebbe anche suggerire – forse anche più legittimamente – un focus su Rufy, il quale dopo esser stato escluso dagli eventi principali del manga per una manciata di capitoli, è destinato ormai ad esercitare un'influenza assoluta sull'andamento del conflitto bellico, le cui traiettorie future passeranno, con molta probabilità, dal perfezionamento del potenziale di Nika. Magari già a partire dalle novità che Eiichiro Oda ci proporrà nel prossimo capitolo, e che potrebbero riguardare – chissà – anche la valenza simbolica di cui si caricano nel racconto i Tamburi della Liberazione. Soprattutto per quel che riguarda il (possibile?) risveglio del robot ancestrale.