ONE PIECE 1108, le prime anticipazioni fanno sognare: che succede su Egghead?

Quando ancora mancano diversi capitoli alla fine, Egghead è già uno dei migliori archi di ONE PIECE. La Saga dell'Isola del Futuro ha saputo emozionare il pubblico di lettori con una storia strappalacrime, ma ora è giunto il momento di lottare. Come faranno i Mugiwara a salpare verso la prossima destinazione? Occhio agli spoiler!

In ONE PIECE 1107 abbiamo visto Rufy tornare in Gear Fifth e rigettarsi nella mischia. Non sappiamo ancora chi lo abbia salvato fornendogli del cibo – anche se ONE PIECE 1107 potrebbe aver svelato l'identità del suo alleato -, ma Cappello di Paglia è riuscito a far tornare il sorriso a Bonney riempiendo di pugni Saturn. Con l'Astro fatto volare via lontano dagli sguardi dei Mugiwara, è accaduto qualcosa d'impensabile. Anche i pirati di Barbanera sono su Egghead. Catarina Devon ha sfiorato Saturn, appropriandosi della sua identità, mentre Van Augur ha permesso ai due di fuggire via con i suoi Warp. Ma ora?

Secondo le prime anticipazioni su ONE PIECE 1108 fatte trapelare in rete da un noto leaker, i lettori dovrebbero "allacciare le cinture, ma non troppo strette". Che cosa implica questa affermazione? Il capitolo 1108 di ONE PIECE sarà spettacolare, ma non decisivo.

Altri indizi suggeriscono che all'uscita di ONE PIECE 1108 vedremo il risveglio di un Frutto, forse quello dell'Ammiraglio Kizaru. Sanji riuscirà a continuare a contrastare i suoi laser con la forza dell'amore? I dubbi sono molti, ma di sicuro con ONE PIECE 1108 ci saranno sviluppi importanti.