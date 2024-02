ONE PIECE 1108, una rivelazione che scuoterà le fondamenta del mondo

Quando manca ancora qualche giorno al rilascio ufficiale su MangaPlus, il capitolo 1108 di ONE PIECE è trapelato per intero sul web. Scopriamo, in anteprima assoluta, cosa succederà nel prossimo appuntamento con il manga di Eiichiro Oda. Prosegue l'Incidente di Egghead, ma fate attenzione agli spoiler!

In ONE PIECE 1107 abbiamo scoperto il segreto di Barbanera e il successivo capitolo riprende proprio puntando i riflettori sulla ciurma di Teach. Van Augur punta il suo fucile nei confronti di Caribou, che aveva implorato di potersi aggregare al cecchino e a Catarina Davon per incontrare l'Imperatore. I due pirati di Barbanera sembrano pronti a eliminare Caribou, ma il pirata che ha viaggiato sull'Isola degli Uomini-Pesce e Wano con i Mugiwara intende mercanteggiare con i segreti da lui conosciuti.

Non sappiamo ancora la decisione dei pirati di Barbanera, poiché la scena si sposta sui Vice Ammiragli della Marina e sulla loro lotta contro i Pacifista. Tosa raggiunge Bonney e Franky, ma quando stava per sferrare l'attacco decisivo viene fermato dai pirati giganti. Dorry e Broggy sono lì per salvare Rufy e tutti i suoi amici.

In ONE PIECE 1108 facciamo poi ritorno allo scenario principale, dove Saturn scatena i suoi attacchi contro Rufy e Sanji. Cappello di Paglia affida le sorti di Vegapunk alle mani di Sanji, ma Kizaru riesce a infliggere un'altra ferita mortale allo scienziato. Finalmente serio, un Rufy Gear 5th gigante blocca in contemporanea l'Astro e l'Ammiraglio. Il cuoco può fuggire con Vegapunk, che però apre una trasmissione radio verso il mondo intero. La verità sul mondo sta per essere svelata.