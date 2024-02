One Piece 1108: gli spoiler completi anticipano uno dei grandi segreti del mondo

Se Egghead è da considerare come l'incipit della saga finale del manga, allora la sua natura “finalistica” non può che coincidere con la rivelazione di alcuni dei segreti fondamentali del mondo di One Piece. E gli spoiler appena emersi sul capitolo 1108 sottendono a riguardo degli sviluppi interessanti, destinati a mutare il corso degli eventi.

Come era lecito aspettarsi, il nuovo numero del manga inizia laddove era terminato il precedente. Nella tavola iniziale prende piede una conversazione tra Caribou e i due pirati di Barbanera, con il primo che cerca di convincere i commilitoni di Teach a permettergli di entrare nella loro ciurma, dal momento che possiede (a suo dire) delle informazioni importanti che potrebbero interessare l'imperatore, anche se Van Augur e Catarina Devon non appaiono troppo convinti delle sue intenzioni. A questo scambio di battute, su cui Oda non getta ulteriormente luce, segue un'enfasi sul conflitto bellico, tanto che l'autore ci rivela l'identità di cinque dei Vice Ammiragli di cui non era stato ancora reso noto il nome: si tratta di Pomsky, Tosa, Urban, Hound e Guillottine, tutti impegnati nel confronto con i Pacifista, e successivamente con i giganti.

I marine sono in difficoltà, e nel momento stesso in cui si interfacciano con gli esseri mastodontici, per loro non sembra più esistere alcuna speranza di salvezza. D'altronde l'approdo di Brogi e Dori in One Piece 1106 ha preannunciato la vittoria dello schieramento dei Mugiwara, o comunque una rimodulazione evidente della scala dei valori in campo, a favore – naturalmente – della ciurma di Rufy. Tanto che i due, dopo aver obliterato con facilità la flotta avversaria, si recano immediatamente dal gruppo di Franky: e sono proprio i giganti ad anticipare – ma lo vedremo sul finire del capitolo – una di quelle rivelazioni su cui si dirameranno i percorsi futuri dei Mugiwara, e in particolare su cui si struttureranno gli intrecci della saga finale. Non appena Bonney rivela loro che lo scienziato si trova sul campo di battaglia insieme a Rufy e Sanji, sentiamo Dori pronunciare una frase assolutamente rivelatrice. “Vegapunk.. deve essere l'uomo di cui ci ha parlato quello 'studioso'”. Un riferimento che allude, con molta probabilità, ad un evento futuro di Elbaf.

E si entra così nel pieno del conflitto: seppur di Zoro, Jinbe, Brook e Usopp non c'è traccia nel capitolo, i restanti membri dei Mugiwara si ritagliano qui un ruolo centrale, tanto che lo sviluppo anticipato da Oda per One Piece 1108 trova immediatamente una conferma nel perfezionamento assoluto del potenziale di Nika: davanti ad una nuova forma di Saturn, da ricondurre probabilmente al risveglio definitivo del suo Frutto – con la figura dell'Astro che appare qui ingigantita, oltre ad essere contraddistinta da lunghe zampe tentacolari, senza la presenza di arti superiori – Cappello di Paglia non sembra minimamente impietrito dalla novità. Anzi, non solo lo vediamo schivare ogni singolo attacco del Gorosei – con una facilità che potremmo definire quasi imbarazzante – ma nel contempo neutralizza anche le invettive di Kizaru.

L'Ammiraglio, però, prima di confrontarsi con Rufy, colpisce sia Sanji che il geniale scienziato, il quale ormai riversa in condizioni davvero precarie (tanto che la possibilità che in One Piece Vegapunk riesca a sopravvivere su Egghead appare sempre più scarsa e labile). Ma non appena Cappello di Paglia vede i suoi compagni in estrema difficoltà, ecco che lo vediamo trasformarsi in una versione “gigante” di Nika, sottendendo da parte del pirata l'acquisizione di uno strapotere davvero inavvicinabile. Anche per le cariche più alte del Governo o della Marina. E non è un caso che Eiichiro Oda dedichi qui una doppia (e altamente spettacolare) splash page al figlio di Dragon, nella quale da un lato il pirata afferra la testa di Saturn, e dall'altro quella di Kizaru, inquadrato qui allo stremo delle forze, mentre sputa del sangue.

Ma la rivelazione più importante la troviamo nella tavola finale del capitolo. Mente Sanji sta trasportando il corpo dello scienziato, Oda stacca sul laboratorio di Vegapunk, dove si materializza un ologramma parlante del dottore. Si tratta, a ben vedere, di una registrazione, in cui il geniale scienziato pronuncia delle parole che hanno tanto il sapore di una sentenza: “Prova prova.. Mondo mi senti? Per favore rispondete..” sentiamo qui dire alla riproduzione animata dello scienziato. “Io sono il Dr. Vegapunk, il geniale scienziato! E il messaggio che sto per comunicarvi vi scioccherà completamente. Ma questa è la 'verità' del mondo!”. Battuta, questa, su cui si chiude la tavola finale di One Piece 1108, e di cui avremo una prosecuzione già dalla prossima settimana, dal momento che – almeno secondi i leak – non ci sarà alcuna pausa prima dell'uscita del capitolo 1109.