ONE PIECE 1108, uscita e teorie: proseguono gli scontri su Egghead

Il finale della Saga di Egghead si avvicina nel manga di ONE PIECE. L'Isola del Futuro a breve sparirà dalle mappe del Governo Mondiale, ma i Mugiwara sembrano essere bloccati in battaglia che non trova vincitori. Ora che quelle altre ciurme hanno raggiunto il Laboratorio di Egghead, che cosa succederà?

Al momento Egghead è tra le saghe migliori di ONE PIECE, ma con un finale epico potrebbe addirittura rivelarsi il miglior arco di tutto il manga shonen di Eiichiro Oda. Al momento, comunque, il mistero sembra solamente infittirsi. Quali motivazioni hanno spinto quelle due ciurme di pirati a raggiungere Egghead?

In ONE PIECE 1107 la grande battaglia tra Mugiwara e Governo Mondiale è ancora in corso. Il Buster Call è imminente, ma Zoro non ha ancora battuto Rob Lucci, mentre lo scontro tra Rufy e Saturn sembra tutto fuorché vicino alla conclusione. Come se non bastasse, è cominciata anche un'altra battaglia, quella a suon di calci tra Sanji e Kizaru.

Nel capitolo 1108 di ONE PIECE scopriremo come e se i Mugiwara fuggiranno da Egghead. Mentre la Marina combatte i Pacifista, ora agli ordini di Bonney, i pirati Giganti raggiungeranno Cappello di Paglia e compagni, offrendo loro una possibilità di salvezza. Scopriremo anche se Van Augur e Catarina Devon avranno pietà di Karibou, il quale ha rivelato che essere un lacché di Barbanera è il suo sogno. Non ci saranno pause, ONE PIECE 1108 arriverà su MangaPlus il 25 febbraio 2024.