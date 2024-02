ONE PIECE 1109, l'anteprima ufficiale del capitolo anticipa il caos più totale

L'Isola del Futuro è divenuto un campo di battaglia in cui regna il caos. Sono diverse le fazioni impegnate, dai Mugiwara al Governo Mondiale, ma la situazione si sta lentamente delineando. Sarà il capitolo 1109 di ONE PIECE a decretare chi riderà per ultimo e chi trionferà fuggendo incolume dall'Incidente di Egghead.

Quando mancano ancora alcuni giorni al rilascio ufficiale di ONE PIECE 1108, capitolo trapelato integralmente sul web e di cui vi abbiamo già parlato, arrivano le primissime informazioni su ciò che accadrà prossimamente.

L'anticipazione ufficiale di ONE PIECE 1109 promette spettacolo. "Egghead versa in uno stato di caos estremo! Chi avrà l'ultima risata?", recita la preview del prossimo capitolo. Sappiamo dunque che proseguirà la grande battaglia di Egghead e che non ci saranno cambiamenti di prospettiva. Vedremo l'avanzare dello scontro tra i Vice Ammiragli della Marina e i Pacifista. Scopriremo la decisione di Van Augur e Catarina Devon su Caribou, ma anche il tentativo di salvataggio di Dorry e Broggy.

Ancor più importante, in ONE PIECE 1109 assisteremo alla rivelazione di Vegapunk. In fin di vita, lo scienziato ha aperto una trasmissione in diretta mondiale che getterà luce sulle ombre del Governo Mondiale. Inoltre, vedremo Rufy proseguire la sua battaglia 2 Vs. 1 contro Kizaru e Saturn. Cappello di Paglia ha promesso di non lasciare liberi i due avversari, ma riuscirà il Gear 5th a dominare due avversari potenti come l'Astro di Saggezza e l'Ammiraglio? Che sia anche - finalmente - giunto il momento che Dragon intervenga in ONE PIECE?