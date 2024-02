ONE PIECE 1109, da Egghead arriva un messaggio per il mondo intero

Mentre i lettori giapponesi si godono le strampalate rivelazioni delle SBS di ONE PIECE Vol. 108 - ricordiamo che in Italia si attende il tankobon nr. 107 in uscita nell'aprile 2024 - la storia creata dal genio di Eiichiro Oda prosegue con la pubblicazione settimanale del manga. La Saga di Egghead prosegue con il capitolo 1109 di ONE PIECE!

Suddetto capitolo arriverà ufficialmente il 3 marzo 2024 sulle pagine digitali di MangaPlus, per cui vi consigliamo caldamente di proseguire se non volete spoiler sull'opera.

ONE PIECE 1109 riporta i lettori all'interno del Labo Phase, da cui sembra essere trasmesso il messaggio del Dr. Vegapunk indirizzato al mondo intero. Ancora una volta, i parametri vitali dello scienziato sono appiattiti, sottile dettaglio che indica che per lui non ci sono più speranze. Nonostante i tentativi della Marina, tagliare la comunicazione cominciata da Vegapunk è impossibile. La verità verrà presto rivelata e nel mentre Rufy continua a bloccare Saturn e Kizaru incuriosito dal messaggio imminente. Tutto il mondo, dal Villaggio di Foosha all'Armata Rivoluzionaria, fino al luogo in cui si nasconde il giornalista Morgan, è in attesa di Vegapunk, che tuttavia giace esanime tra le braccia di Sanji.

In ONE PIECE 1109 vediamo Saint Saturn comunicare - apparentemente telepaticamente - con gli altri Astri di Saggezza. I Gorosei non sono contenti per la piega che Egghead ha preso, ma Saturn è impegnato nello scontro con Rufy. Il Gear 5th in forma gigante schiaccia Saturn e Kizaru, che vengono appiattiti come fossero di carta. I due uomini della Marina vengono utilizzati come frisbee, ma se Kizaru sembra sconfitto - lanciato via su una nave della Marina -, Saturn non sembra essere stato minimamente ferito dalle mosse di Rufy.

Improvvisamente, attorno a Saturn compaiono un fulmine nero e quattro cerchi magici da cui fuoriesce del fumo. Sembra che Saturn stia per evocare gli Astri di Saggezza su Egghead, ma il capitolo si chiude con Rufy e Sanji che reagiscono con sconcerto a questo sviluppo.