ONE PIECE 1109, 'non avete idea di ciò che vi aspetta': i primi leak fanno esaltare i fan

Mentre siamo ancora concentrati sull'analisi degli eventi di ONE PIECE 1108, la community dei leaker è già proiettata in avanti. A giorni di distanza dall'uscita effettiva del prossimo capitolo, cominciano a emergere le primissime anticipazioni. ONE PIECE 1109 si prospetta come uno dei capitoli migliori degli ultimi tempi!

In punto di morte, o forse addirittura già deceduto, Vegapunk è pronto a scuotere le fondamenta del mondo con una rivelazione clamorosa. Lo scienziato, che ha studiato i libri perduti di Ohara, sembra voler rivelare la verità sul Secolo Vuoto al mondo intero. Il Governo Mondiale è in serio pericolo, così come anche i Mugiwara.

L'uscita di ONE PIECE 1109 non verrà ostacolata da interruzioni, per cui in rete sono già comparsi i primissimi leak. Gli insider del social X avvertono il fandom, "non avete idea di ciò che vi aspetta". Ma cosa mai potrà succedere?

In base alle anticipazioni su ONE PIECE 1109 si possono già dedurre i primi eventi. Sicuramente andrà avanti il confronto tra Rufy Gear 5th e Saint Saturn. Non dimentichiamoci però della presenza di Kizaru, le cui azioni stanno facendo sorgere non pochi dubbi. Attaccherà Cappello di Paglia, oppure finalmente si schiererà dalla parte dei suoi vecchi amici? Comunque, i lettori dovrebbero prepararsi alla verità di Vegapunk. Che sia giunto il momento che Im venga allo scoperto e si riveli al mondo intero?