ONE PIECE 1109, uscita e teorie: una rivelazione scioccante stravolge il mondo

L'Incidente di Egghead sta per sconvolgere l'ordine del Nuovo Mondo e l'esistenza del Governo Mondiale. Presto tutti conosceranno la verità assoluta, ma ne siamo davvero certi? Sarà l'uscita di ONE PIECE 1109 a fornire risposte a tal merito. Nel frattempo, i Mugiwara continueranno a combattere!

Il capitolo 1108 di ONE PIECE si è concluso con un cliffhanger clamoroso. Apparentemente in punto di morte, ferito gravemente prima da Saturn e poi anche da Kizaru, Vegapunk intende redimersi per le atrocità commesse dalle sue invenzioni. Non sappiamo ancora se attraverso una comunicazione registrata oppure una diretta, lo scienziato geniale al servizio del Governo Mondiale sta per rivelare la verità al mondo intero. Che sia giunto il momento che Imu e i segreti più oscuri sul Secolo Vuoto vengano fuori?

Nel capitolo 1109 di ONE PIECE scopriremo se Vegapunk è morto, ma soprattutto riuscirà realmente a stravolgere l'ordine del mondo, oppure se le sue parole verranno zittite in qualche modo. Altra importante questione riguarda i pirati di Barbanera. Van Augur e Catarina Devon accetteranno di portare con loro Caribou? Se davvero Caribou dovesse incontrare Teach, allora Barbanera sarebbe un passo più vicino a Laugh Tale.

Con il prossimo capitolo andrà avanti lo scontro principale di Egghead, quello contro Saturn e Kizaru. Rufy Gear 5th in forma gigante ha fermato i due della Marina, ma per quanto potrà combattere in inferiorità numerica e con un Buster Call in arrivo? Scopriremo la vera forza del Gear 5th, anche se Dorry e Broggy arriveranno presto in soccorso di Cappello di Paglia. Non ci saranno pause. ONE PIECE 1109 uscirà il 3 marzo 2024 su MangaPlus.