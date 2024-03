ONE PIECE 1110 è un capitolo epocale, ma non per quello che pensate voi

Ormai ogni capitolo di ONE PIECE ci tiene col fiato sospeso. Ora che è finalmente uscito il 1110 possiamo teorizzare parecchio, ad esempio gli scenari possibili per gli Astri di Saggezza in ONE PIECE. In questa sede, però, vorrei sottolineare un dettaglio non da poco che rende le nuove pagine del manga a dir poco epocali.

Che ci crediate o no, tutto sta in una precisa scelta stilistica di Eiichiro Oda: una splash page. Ebbene sì, nulla a che vedere col Gear Fifth, con gli Astri di Saggezza o con le rivelazioni che l'autore sta per fornirci. Mi spiego meglio.

Nonostante il mangaka ci abbia spesso abituato a composizioni di vignette assolutamente fuori di testa (basti pensare all'arco di Marineford), in realtà Oda-sensei è sempre stato molto parco nell'utilizzo di splash page integrali. Per intenderci, la definizione tecnica di "splash page" indica una tavola a pannello unico, quindi composta da un unico grande disegno.

Il capitolo 1110 di ONE PIECE, com'è noto, include proprio una pagina a pannello unico: l'incredibile visuale del campo di battaglia con Rufy, minuscolo al centro della scena, che fronteggia tutti e 5 gli Astri di Saggezza trasformati nelle loro rispettive creature.

Nel corso di tutto il manga, in oltre vent'anni di serializzazione, Oda ha realizzato pochissime splash page, probabilmente si contano sulla dita di una mano. Tra queste annoveriamo il momento in cui Rufy ha picchiato un Drago Celeste, alle Isole Sabaody, oppure nel capitolo 225, intitolato "I sogni delle persone", quando un allora insospettabile Marshall D. Teach esclama che i sogni delle persone non muoiono mai. L'ultima prima del 1110 risale addirittura a 9 anni fa, quando nel capitolo 800 i vincitori della battaglia di Dressrosa suggellano con una coppa di sakè la nascita della Flotta di Cappello di Paglia.

Insomma, Oda deve attribuire un significato davvero importante alle splash page se ricorre ad esse così raramente. E difatti, nel 1110, la tavola a pannello unico ritrae un altro momento a dir poco indimenticabile: Cappello di Paglia che sfida tutti e 5 gli Astri è solo l'ennesimo, clamoroso atto di sfida e di coraggio che il nostro capitano rivolge nei confronti dell'odiato Governo Mondiale.



Per chiudere, ecco informazioni su uscita e teorie per ONE PIECE 1111.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su