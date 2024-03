ONE PIECE 1110, cosa sta per accadere a Egghead nel prossimo capitolo?

L'incidente di Egghead in ONE PIECE sta davvero raggiungendo dimensioni enormi. Non bastava il Buster Call, l'arrivo di Dori e Brogi con la ciurma dei pirati giganti, ora sembra che pure i restanti Astri di Saggezza siano della partita. Cosa succederà nel capitolo 1110?

Proviamo a restringere il campo su due elementi che saranno centrali nel capitolo 1110 di ONE PIECE: l'arrivo degli altri Astri di Saggezza e ciò che Vegapunk vuole svelare al mondo intero. Il primo dovremo per forza vederlo, visto come si era chiuso il capitolo 1109 che in realtà non ci aveva fatto vedere le loro figure, ma ogni dettagli lascia presagire che siano i restanti quattro Astri quelli all'interno dei raggi neri. Oltretutto, i poteri degli Astri di Saggezza in ONE PIECE potrebbero non derivare da frutti del diavolo?

Ci aspettiamo un loro ingresso in combattimento ma come vi dicevamo non crediamo che sarà già il momento dello scontro tra i Mugiwara e gli Astri di Saggezza in ONE PIECE. Se invece per qualche motivo non dovessero essere loro avremo comunque la risposta sull'identità nelle prossime pagine.

È invece il segreto che Vegapunk vuole svelare a tenere ancora banco, perché visto il tempo che lo scienziato necessita per approntare il suo messaggio è facile pensare come Oda tirerà avanti questa rivelazione ancora per un po' di capitoli di ONE PIECE.

Secondo voi invece cosa succederà nel 1110? Diteci la vostra nei commenti!