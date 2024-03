ONE PIECE 1110, guerra totale: Egghead è un campo di battaglia

ONE PIECE si dirige verso il finale della Saga di Egghead. Dopo aver sorpreso i lettori con uno dei racconti più drammatici dell'intera opera, questo arco narrativo sta ponendo l'accento sull'azione. Sull'Isola del Futuro è in corso una guerra totale, che nel capitolo 1110 di ONE PIECE si accende in modo epocale.

Attenti agli spoiler su ONE PIECE 1110, capitolo ufficialmente in arrivo domenica 17 marzo 2024 su MangaPlus.

Il capitolo 1110 di ONE PIECE proseguendo la mini avventura di Wano. Vediamo Yamato raccontare i suoi viaggi volti all'esplorazione del paese dei samurai all'amico Momonosuke. Il figlio di Kaido sta riuscendo nel suo sogno di diventare come Oden.

La storia riprende con i soldati della Marina e dai Pirati Giganti sorpresi dai fulmini neri su Egghead. Qualcosa di epocale sta succedendo sull'isola e come vedremo poco dopo i Gorosei scompaiono improvvisamente dalla loro stanza di Mary Geoise. Gli Astri di Saggezza si manifestano al fianco di Saint Saturn, rivelando le loro forme mostruose. V. Nusjuro, Ju Peter, Warcury e Marcus Mars hanno rispettivamente la forma di un cavallo scheletro, di un verme, di un orso e di un volatile.

Arrivati sull'isola, i 4 Gorosei entrano in azione. Lo spadaccino Nusjuro elimina i Pacifista, ma la scena si sposta. Vediamo la risoluzione dello scontro tra Zoro e Rob Lucci. Innervosito dai commenti sarcastici di Sanji - in comunicazione con lui attraverso i den den mushi -, lo spadaccino dei Mugiwara elimina l'avversario con una nuova tecnica dello stile a tre spade. Vediamo anche un resoconto sui Mugiwara a Egghead.

Tornati alla battaglia principale, tre Astri affrontano Rufy, che viene inghiottito dal verme Ju Peter. Per fortuna, però, i Giganti Dorry e Broggy tagliano la testa al vermone liberando il loro vecchio amico Rufy, ancora in forma Gear 5th.

