One Piece 1110: gli spoiler completi prefigurano l'inizio di una battaglia epocale

L'arco narrativo di Egghead sembra essere entrato in una nuova dimensione, ancora più cupa e nefasta rispetto alle crisi già osservate. E gli spoiler completi di One Piece 1110 non lasciano dubbi a riguardo, al punto da suggerire un clima di guerra totale su un'isola che appare ormai destinata ad essere obliterata dalle mirabolanti forze in campo.

Come era lecito aspettarsi, One Piece 1110 prende le mosse a partire dalla diabolica visione su cui si era chiuso il precedente numero del manga. L'arrivo improvviso dei Gorosei non solo conferma tutto ciò che sappiamo sul ruolo dei Cinque Astri di Saggezza in One Piece, ma enfatizza ulteriormente il grado di sacralità di cui il quintetto governativo gode agli occhi del mondo. L'approdo dei colleghi di Saturn è filtrato attraverso lo sguardo tanto incantato quanto terrorizzato dei Vice Ammiragli, estasiati dalle fiamme nere che sembrano circondare le corporeità dei quattro Ministri. E a suggellare la criticità dell'evento, Oda non perde qui tempo nel connotare tali personaggi di un alone umbratile e nefasto, al punto che li fa entrare immediatamente in azione, senza alcuna soluzione di continuità.

Nel momento stesso in cui i Gorosei fanno la loro comparsa, la tensione sull'isola sembra farsi ancora più drastica e radicale, al punto che ad un primo piano del volto (sconvolto?) di Rufy, il mangaka fa seguire una doppia splash page in cui prendono corpo tutte le forme risvegliate degli Astri, a testimoniare quanto negli scorsi capitoli di One Piece la trasformazione finale di Saturn sia stata il momento spartiacque di Egghead, per come ha alluso all'avvento di un potenziale di cui solamente ora vedremo la reale natura. Se la forma risvegliata del Ministro della Difesa è equiparabile a quella di un Ushi-Oni, anche le versioni definitive dei restanti Astri presentano delle caratteristiche tipiche degli yokai (ovvero le figure mostruose della tradizione folkloristica giapponese). Saint Marcus Mars si trasforma, a tutti gli effetti, in un Itsumade, ovvero un uccello-yokai, Topman Warcury in un Houki (un cinghiale gigante) mentre Ethanbaron Nusjuro e Ju Peter si configurano rispettivamente come un Bakotsu (un cavallo scheletrico) e alla stregua di un verme colossale.

Al termine delle presentazioni, il capitolo segue l'entrata in azione dei cinque Gorosei, focalizzandosi nella parte iniziale sul tentativo (naturalmente messo a segno) di Nusjuro di sterminare tutti i Pacifista circostanti (di cui ora è Bonney a detenere il controllo) grazie all'uso combinato di due spade, di cui una appare avvolta nell'ombra. Nel momento stesso in cui li colpisce, vediamo gli esseri cibernetici congelarsi, come se non potessero opporre minimamente resistenza agli imprevedibili attacchi dell'Astro. A questo punto Oda stacca sul resto dei suoi colleghi, con Mars che bypassa facilmente le difese del Labophase, portandolo a distruzione, mentre Ju Peter rivolge le proprie attenzioni verso Rufy. Secondo i leak, Sanji cerca a tutti i costi di sollecitare il resto dei Mugiwara a lasciare il caos dell'isola, ma nel momento stesso in cui il cuoco invia il proprio messaggio, vediamo Jinbe raggiungere il luogo in cui si sta tenendo l'annoso confronto tra Zoro e Lucci.

Dopo una lunga attesa, e sollecitato dal messaggio di Sanji, Zoro dà prova di una nuova tecnica a tre spade, apparentemente denominata Huhuva Hell: Stripe Hunt, con cui pone la parola fine su un incontro che avrebbe dovuto chiudersi – almeno stando ai valori in campo – già da diverso tempo. Non appena lo spadaccino conclude la sua battaglia, il focus del capitolo ritorna su Cappello di Paglia, il quale viene inizialmente soggiogato dall'attacco di Ju Peter (che arriva ad “ingoiarlo”) per poi essere liberato dall'avvento dei due giganti. Proprio qui Oda, come avevamo ipotizzato nell'articolo in cui ripercorriamo cosa si nasconde dietro l'intervento di Brogi e Dori in One Piece, conferma l'importanza nevralgica delle due figure ai fini della risoluzione del conflitto, tanto che Brogi e Dori arrivano a tagliare la testa del Gorosei grazie all'utilizzo di una particolare tecnica, denominata Solar Saw.

Rufy è estasiato dall'intervento delle figure mastodontiche, ed insieme ai due giganti prorompe in una grassa (e liberatoria) risata, su cui si dovrebbe chiudere il capitolo 1110. Ora non sappiamo se il Gorosei sia stato veramente sconfitto, ma dal momento che gli Astri potrebbero tutti godere di poteri rigenerativi, è difficile pensare che il destino di Ju Peter sia già giunto a compimento. Ma per avere una conferma in merito dovremo aspettare la prossima settimana, dal momento che non ci sarà alcuna pausa prima del capitolo 1111.

