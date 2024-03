ONE PIECE 1110, uscita e teorie: nuove forze oscure in arrivo su Egghead?

Capitolo dopo capitolo, la Saga dell'Isola del Futuro continua a stupire e ad affascinare. Egghead ha mostrato il personaggio rivelazione di ONE PIECE, Kuma Bartholomew, ma dopo aver messo allo scoperto le sue origini e il suo triste passato, questo arco narrativo sorprende i lettori con una grandiosa battaglia.

Anche con quasi 27 anni di serializzazione alle spalle, Eiichiro Oda continua a mandarci in estasi con la sua storia. L'Incidente di Egghead potrebbe scombussolare l'ordine del Governo Mondiale, ma l'Astro Saint Jaygarcia Saturn sta facendo tutto quanto in suo potere per evitarlo. Cosa succederà, dunque, nel prossimo capitolo di ONE PIECE?

In ONE PIECE 1109 Egghead ha un messaggio per il mondo intero. La presunta morte del dottor Vegapunk ha fatto si che un messaggio registrato si diffondesse in tutto il mondo attraverso i lumacofoni. Tra dieci minuti, lo scienziato più geniale rivelerà a tutti la sua verità.

Il capitolo 1110 di ONE PIECE riprenderà la storia puntando i riflettori su Saturn, che esortato dagli altri Gorosei ha cominciato un rituale d'invocazione. Gli altri 4 Astri di Saggezza arriveranno su Egghead con la volontà di impedire a Vegapunk di rivelare la sua misteriosa verità. Ma Rufy e Sanji resteranno a guardare, oppure riusciranno a colpire Saturn evitando che gli altri Astri compaiano sull'Isola del Futuro? Il tempo corre e i preparativi richiesti da Vegapunk si esauriranno in fretta. Forse, potremmo assistere a clamorose rivelazioni sul Secolo Vuoto. Ci sarà pausa, per cui ONE PIECE 1110 uscirà su MangaPlus il 17 marzo 2024.