ONE PIECE 1111: la rocambolesca fuga dalla guerra di Egghead

Il finale della Saga di Egghead nel manga di ONE PIECE sembra avvicinarsi. Sull'Isola del Futuro è in corso una guerra totale che coinvolge i Mugiwara e il Governo Mondiale, ma le due forze in campo sembrano non essere destinate a distruggersi a vicenda. Nel capitolo 1111 di ONE PIECE comincia una fuga rocambolesca.

Il capitolo 1110 di ONE PIECE ha trasformato l'isola del futuro in un campo di battaglia. A Saint Jaygarcia Saturn si sono aggiunti gli altri 4 Astri di Saggezza, i quali hanno cominciato a combattere manifestando le loro forme Yokai.

ONE PIECE 1111 prosegue la storia con Saint Mars che penetra nelle difese del Labo Phase. L'Astro individua Zoro e Jinbe, che nel frattempo dà il colpo di grazia a Rob Lucci. L'agente del Cipher Pol Aigis 0 non è più in grado di combattere, ma fornisce preziose informazioni al Gorosei, il quale intende schiacciare come formiche tutti i presenti, compreso il povero Kaku.

Si passa poi allo scenario che coinvolge Rufy, il quale dopo due anni incontra Dorry e Brogy. I due gli chiedono della sua forma Nika, ma lo Yonko non è ancora consapevole della sua vera natura. Prosegue poi la battaglia, con Warcury che usa un ruggito di Haki del Re Conquistatore per stordire Rufy. Viene poi respinto dai due Giganti. Lo scontro avanza con Saturn che scaglia dei proiettili esplosivi verso il trio. Rufy respinge i colpi creando una mazza da baseball da un albero.

L'incendio causato dalle esplosioni permette al trio di eroi di allontanarsi in direzione della nave dei Pirati Giganti, il mezzo su cui si prevede di fuggire verso Elbaf. Bonney ha già raggiunto la meta, ma viene fermata dai Vice Ammiragli della Marina. Mars, invece, si avvicina al Satellite York in cerca di informazioni su Vegapunk. All'orizzonte, però, l'Antico Robot Gigante è in movimento. La creatura avanza tra le fiamme scusandosi con Joy Boy, ma perché? Non lo scopriremo presto, ONE PIECE è entrato in pausa.

