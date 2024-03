ONE PIECE 1111, uscita e teorie: Egghead è il teatro di uno scontro tra colossi

La situazione dei Mugiwara su Egghead si è fatta più chiara. I membri della ciurma di Cappello di Paglia stanno tentando di fuggire dall'Isola del Futuro grazie al contributo di preziosi alleati, ma il Governo Mondiale ha circondato i pirati. In ONE PIECE 1111 Rufy riuscirà a salvare i suoi compagni, oppure cadrà sotto i colpi dei nemici?

Nel capitolo 1110 di ONE PIECE la situazione è precipitata. Saint Saturn è realmente riuscito a evocare gli altri 4 Gorosei, arrivati su Egghead attraverso dei portali magici. Ci si chiede se l'autorità più alta del Governo Mondiale sia realmente umana e dotata di Frutti del Diavolo speciali, oppure se invece si tratti di diavoli.

Gli Astri di Saggezza al completo sono scesi in battaglia su Egghead rivelando le loro mostruose forme yokai. Il Gear 5th di Rufy si è trovato dinanzi a un cavallo scheletrico, a un volatile, a un enorme verme e un orso, oltre che Saturn in forma ragno. Ju Peter ha inghiottito Cappello di Paglia, ma con un cliffhanger finale il protagonista è stato salvato dall'intervento di Dorry e Broggy. Ma ora che succederà?

In ONE PIECE 1111 la battaglia di Egghead si accenderà, facendo diventare l'Isola del Futuro il campo di battaglia di uno scontro tra colossi. Sarà un 3 contro 5, con Rufy e i giganti Dorry e Broggy che sfideranno le forme yokai gli Astri di Saggezza. Scopriremo se a questi si aggiungeranno Zoro – che finalmente si è liberato di Rob Lucci – e Sanji. Rufy potrà contare sulle due Ali del Re? Il capitolo 1111 di ONE PIECE uscirà il 24 marzo 2024 su MangaPlus.

Su One piece. New edition (Vol. 102) è uno dei più venduti di oggi.