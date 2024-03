ONE PIECE 1112, cosa succederà nel prossimo attesissimo capitolo?

Tre settimane di pausa tra un capitolo e l'altro è un evento raro per Eiichiro Oda, perciò nell'attesa del 1112 di ONE PIECE possiamo fare qualche teoria e congettura su quello che potrebbe succedere non appena torneremo su Egghead.

Concentriamoci proprio sugli eventi del capitolo 1112, provando a circostanziare quello che accadrà una volta finita la pausa di pubblicazione. Intanto il robot gigante che ci aspettiamo vada contro gli Astri di Saggezza, risvegliatosi grazie ai tamburi della liberazione di Nika: forse sapremo anche cosa significano le sue parole e le scuse a Joy Boy, anche se Oda potrebbe tirarla ancora per le lunghe. Ecco comunque tutto quello che sappiamo sul robot gigante di Egghead in ONE PIECE.

Difficilmente invece le parole di Vegapunk saranno svelate nel capitolo 1112. Sembra proprio che Oda voglia trascinare la rivelazione fino alle ultime battute di Egghead, perciò ci aspettiamo solamente che il countdown scenda di qualche minuto al massimo.

Cosa che potremmo vedere nel 1112 di ONE PIECE è una sorta di contrattacco degli Astri di Saggezza, che tenteranno di non far sfuggire Rufy con Dori e Brogi, magari bombardando l'isola con tutte le forze della Marina che hanno.

Chiudiamo con la risposta all'eventuale collaborazione di York con Saint Mars proprio per fermare Vegapunk, sviluppo che dovremmo vedere nel capitolo 1112 di ONE PIECE.

E secondo voi succederanno tutte queste cose? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco 3 snodi di trama su cui Oda dovrà riflettere molto durante la pausa di ONE PIECE.

