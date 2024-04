ONE PIECE 1112: Eiichiro Oda ribalta di nuovo le teorie dei fan

L'abbiamo atteso per tre settimane ma finalmente il capitolo 1112 di ONE PIECE è arrivato: solo che come spesso accade anche questa volta Eiichiro Oda ha ribaltato l'ennesima teoria dei fan sui fatti di Egghead.

Ormai l'autore di ONE PIECE sembra farlo apposta: i fan teorizzano cose e lui decide di cambiare rotta anche in maniera inaspettata. È successo durante il capitolo 1112, finalmente arrivato dopo la lunga pausa che il mangaka si era preso.

Ed è successo con una teoria che avevamo riportato anche noi, perché ci eravamo chiesti in quale capitolo di ONE PIECE sarebbe arrivata la rivelazione di Vegapunk. L'idea era appunto che, procedendo di un minuto a capitolo per il fatidico countdown, lo scienziato avrebbe trasmesso il suo messaggio nel capitolo 1117, dato che Eiichiro Oda stava procedendo così nella narrazione.

E invece l'autore ha pensato bene di ribaltare anche questa teoria, dato che nel 1112 di ONE PIECE si passa dai 4 minuti di countdown rimanenti a inizio capitolo a un solo minuto nel finale. Elemento che non ci aspettavamo di certo, e che accelera parecchio il ritmo narrativo di questa grande rivelazione del manga.

A questo punto allora si saprà tutto già nel 1113 o al massimo nel 1114? Fa sorridere che solitamente Eiichiro Oda si prende tutto il suo tempo per queste cose e quando sembrava lo stesse facendo decide di accelerare tutto di colpo.

E secondo voi vedremo tutto già nel prossimo capitolo oppure no? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco uscita e teorie per il capitolo 1113 di ONE PIECE.

