One Piece 1112 e Jujutsu Kaisen 257 segnano un punto di non ritorno per i due manga

Non appena One Piece 1112 e Jujutsu Kaisen 257 sono approdati online, è apparso evidente come le due uscite abbiano dato vita ad un dittico di capitoli nevralgico per comprendere l'andamento futuro dei rispettivi manga, e per decodificare le soluzioni, gli enigmi e le rivelazioni su cui Eiichiro Oda e Gege Akutami struttureranno i prossimi intrecci delle loro opere.

Come abbiamo appena osservato nell'articolo in cui ripercorriamo le teorie su One Piece 1113, il prossimo numero del manga di Oda dovrebbe modulare i suoi intrecci a partire proprie dalle (nodali) riflessioni proposte nel capitolo uscito ieri sulle pagine di Shōnen Jump, relative sia all'avanzata di tutti i Gorosei, sia allo scardinamento da parte di Marcus Mars del segreto su Vegapunk, la cui rivelazione dovrebbe invertire non solo l'inerzia dell'incontro (già tendente verso gli Astri) ma dal quale potrebbero generarsi gli eventi su cui il mangaka concluderà la saga di Egghead.

Del resto, seppure la battaglia tra Mugiwara e Gorosei potrebbe essere rimandata ad una saga successiva di One Piece, data l'enorme disparità di potenziale che vige in questo momento tra i due schieramenti in campo, è pur vero che gli Astri non hanno alcuna intenzione di lasciare fuggire indenni i membri della ciurma di Rufy: al punto che il capitolo 1112 ha posto enfasi sia sull'intervento di Saturn che di Nusjuro, e in particolare sulla necessità, da parte dei due componenti del quintetto governativo, di neutralizzare in ogni modo i tentativi di fuga dei pirati, grazie ad un'azione combinata che li ha portati a limitare i piani escapisti dei compagni di Rufy.

E non è una casualità, in tal senso, che proprio il Ministro della Difesa abbia scelto di scalare le nuvole che portano al Labophase, dove – guarda caso – si trova il gruppo più consistente – e anche quello più facilmente attaccabile – dei Mugiwara: il cui destino passerà sia dalla capacità di evitare le invettive dell'Astro – o meglio degli Astri – sia dalle conseguenze che la decodificazione (da parte di Mars) dell'enigma su Vegapunk genererà nell'immediato futuro del manga.

E nel momento in cui spostiamo l'attenzione all'opera di Gege Akutami, non possiamo che individuare nel capitolo 257 un grado di radicalità analogo a quello osservato in One Piece 1112, soprattutto per quanto riguarda la (possibile?) anticipazione dell'esito di quell'annoso scontro che sta catalizzando l'intreccio dell'opera da diversi mesi a questa parte. In tal senso, per quanto Yuji potrebbe essere destinato a morire in Jujutsu Kaisen, è pur vero che il personaggio sembra ormai configurarsi come il crocevia da cui passeranno i destini degli stregoni nello scontro mortifero con Sukuna: e non è un caso che Akutami abbia qui assegnato all'eroe la capacità di riprodurre, in sequenza, un quantitativo impressionate e senza precedenti di Lampi Neri. A dimostrazione di quanto lo sciamano sia maturato sia come uomo, che nelle arti malefiche: incarnando così l'ultima speranza, nutrita dagli esseri umani, di neutralizzare una minaccia che è apparsa, fino a questo momento, ineluttabile.

