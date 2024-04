One Piece 1112: Il messaggio di Vegapunk è oramai imminente?

Ribaltando nuovamente le teorie dei fan con il capitolo 1112 di One Piece, Eiichiro Oda torna dalla pausa di tre settimane con un capitolo esplosivo in cui succede più o meno di tutto. Quali sono gli avvenimenti più importanti? E soprattutto, cosa ci attende nel futuro del manga?

Mentre Bonney e Franky mettono al tappeto alcuni vice ammiragli della Marina, Marcus Mars, Astro di Saggezza trasformato nel terrificante Itsumade, riesce a raggiungere la sala di Egghead in cui il messaggio rivolto al mondo intero del dottor Vegapunk sta per essere trasmesso.

La sua attenzione sembra però essere catturata da qualcosa di liquido sopra di lui, mentre il countdown per la trasmissione è ormai agli sgoccioli.

Torniamo finalmente a vedere Stussy, la quale dopo aver tradito il CP-0 sembra essere intenzionata a portare a termine un compito che probabilmente consentirà a Luffy e alla sua ciurma di fuggire dall'Isola del Futuro.

I nostri protagonisti sembrano infatti in difficoltà: senza il Vega Force 1, ormai distrutto da Kizaru, la nave di Luffy difficilmente riuscirebbe, secondo i calcoli di Edison, a scendere senza subire danni.

Come se non bastasse, il gruppo situato nei pressi della Thousand Sunny, in attesa dell'arrivo di Zoro, viene invece raggiunto da Saturn, e le sue intenzioni non sembrano essere pacifiche, mentre Franky e Bonney, in attesa di Sanji, vengono raggiunti da Ethanbaron V. Nusjuro, il Gorosei trasformato nel mostruoso cavallo scheletrico.

Sul campo di battaglia principale, Luffy non sembra capace di ferire seriamente i due Astri di Saggezza rimasti, che sembrano avere la pelle molto dura.

Il quadro della situazione sembra essere sempre più complesso e scottante in quel di Egghead, mentre i fan attendono con trepidazione di sapere in cosa consista il messaggio di Vegapunk e cosa significhino le enigmatiche parole del robot primordiale tornato finalmente a camminare.

Inganniamo l'attesa insieme, con le teorie sul venturo capitolo 1113 di One Piece.

