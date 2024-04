One Piece 1112: i primi spoiler delineano l'avanzata incontrastata dei Gorosei

Se in tempi recenti avevamo supposto che Oda volesse rimandare la battaglia tra Mugiwara e Gorosei ad una delle prossime saghe di One Piece, gli spoiler appena emersi sul capitolo 1112 non sembrano lasciare ormai dubbi a riguardo: prefigurando nel contempo una traiettoria di conquista pressoché incontrastabile da parte dei Cinque Astri di Saggezza.

Come abbiamo anticipato nell'articolo in cui ripercorriamo la data di uscita dei primi spoiler di One Piece 1112, questi primi leak hanno tanto il sapore di una mera anticipazione: e malgrado non gettino completamente luce sull'insieme degli eventi che cadenzeranno il prossimo numero del manga di Eiichiro Oda – per una ricognizione completa degli intrecci, occorre attendere fino a venerdì 19 aprile – contribuiscono al tempo stesso a delineare un quadro (più o meno) preciso di ciò che sta accadendo sull'isola, e in particolare dei destini a cui tenderanno i Mugiwara nel breve periodo. Come suggerito da queste frugali anticipazioni, i membri della ciurma di Rufy, specialmente coloro che si trovano nei pressi del Labophase (quindi Nami, Usopp, Chopper, Franky, Zoro e Jinbe) sono in procinto di abbandonare le coste di Egghead, mentre per la fuga di Cappello di Paglia il terreno non sembra essere ancora fertile.

Non è un caso, infatti, che i primi spoiler di One Piece 1112 focalizzino l'attenzione non solo sullo scontro tra il protagonista e ben due Gorosei, ma gettino luce sui tentativi da parte del resto degli Astri di schermare la diffusione dell'annuncio di Vegapunk al mondo, a testimonianza di quanto le parole dello scienziato possano generare delle conseguenze drastiche per la costituzione futura dello status quo, e per la legittimità “politica” del quintetto governativo. Al punto che Marcus Mars, dopo aver assistito alla distruzione di tutti i Pacifista da parte di Nusjuro, si reca immediatamente nella Monitor Room, dove costringe York a disattivare l'invio del messaggio planetario del dottore. Il corpo-satellite di Vegapunk, però, gli conferma che la trasmissione è stata già inviata, per cui, allo stato presente delle cose, risulterebbe impossibile evitare la diffusione a macchia d'olio della registrazione.

Durante la discussione con York, l'Astro ode nella Monitor Room un rumore particolare, che lo condurrà, sul finire del capitolo, in prossimità dei Punk Records. A questo punto i leak staccano sulla battaglia tra Rufy – sempre in modalità Gear 5 – e Ju Peter, a cui segue un confronto diretto con Saint Topman Warcury, il quale rimane pressoché impassibile ai colpi dell'avversario. Dimostrando ulteriormente il grado di intangibilità di cui godono i Gorosei una volta attivate le loro forme yokai.

Come anticipato di sopra, gli spoiler infine mostrano la prosecuzione delle azioni di Marcus Mars, il quale, sopraggiunto in prossimità dei Punk Records, dichiara con un sorriso beffardo “non hai alcuna fortuna, Vegapunk” per poi riversare lo sguardo verso l'alto, attratto da un dettaglio enigmatico di cui però questi primi leak non rivelano la reale entità.

Su One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti di oggi.