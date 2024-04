One Piece 1112: quando usciranno i primi spoiler del capitolo?

La lunga attesa è (quasi) terminata: dopo tre settimane di pausa, la data di uscita ufficiale del capitolo 1112 di One Piece è fissata per il prossimo weekend, anche se gli spoiler relativi al nuovo numero del manga di Eiichiro Oda dovrebbero debuttare ancor prima del previsto, probabilmente già a partire da domani, almeno secondo le informazioni diffuse dai leaker.

Generalmente, ad ogni interruzione settimanale, segue sempre una diffusione anticipata degli spoiler, dal momento che Shueisha inizia a scannerizzare le copie della rivista – e in questo caso, delle pagine relative al manga di Eiichiro Oda – con un certo anticipo rispetto ai tempi convenzionali di distribuzione. E dal momento che il capitolo 1112 è stato preceduto da una pausa di ben tre settimane, non è improbabile ritenere che i primi leak sul numero in questione possano già trapelare online a partire dal tardo pomeriggio di oggi o dalla mattinata del 17 aprile, almeno stando agli ultimi aggiornamenti di cui i più noti leaker di One Piece stanno rendendo conto i lettori in queste ore, anche in faccia alla volontà sempre più consistente di Sheuisha di dare battaglia al fenomeno della diffusione incontrollata dei leak: a cui non sembra esserci, almeno per adesso, rimedio.

Se le prime anticipazioni dovrebbero emergere online nell'arco delle prossime 24 ore, nella giornata di giovedì 18 aprile dovrebbero invece iniziare a circolare le prime scansioni del capitolo, anche se in bassa qualità. Mentre per quanto riguarda la diffusione completa delle anticipazioni, è probabile che entro venerdì 19 aprile, ovvero a due giorni dall'uscita ufficiale di One Piece 1112 sulle pagine di Shōnen Jump, si verrà a conoscenza di tutti gli intrecci, le rivelazioni e i dettagli che cadenzeranno questo nuovo (e con tutta probabilità, fondamentale) numero del manga di Eiichiro Oda.

Seppur non si sappia ancora su cosa verterà il capitolo di prossima uscita, è lecito aspettarsi che il mangaka offrirà una prosecuzione di quell'evento cardine su cui si è chiuso il precedente numero dell'opera: ovvero il risveglio improvviso del Robot Ancestrale. Del resto, sin dall'esordio del ciclo di capitoli relativo ad Egghead, l'autore ha focalizzato l'attenzione non solo sull'entità del Regno Perduto – e quindi sui trascorsi che si porta dietro e che sono stati brutalmente cancellati dagli annali della Storia dai Gorosei – ma anche sugli avvenirismi tecnologici a cui questa fantomatica popolazione aveva dato vita circa 800 anni prima degli eventi correnti, e di cui l'essere cibernetico è il testimone fisico.

E per quanto le rivelazioni sul robot riguardino indubbiamente quella complicità storica che lo legava, come confermato dall'ultima tavola del precedente capitolo, alla figura di Joy Boy, non è improbabile ritenere che il suo risveglio improvviso possa fungere da catalizzatore per la fuga dei protagonisti.

Del resto, considerate le forze in campo, e l'evidente disparità di potenziale tra i due schieramenti, siamo portati a credere che la battaglia tra Mugiwara e Gorosei sarà rimandata alle successive saghe di One Piece, anche perché, se davvero l'arco di Egghead dovesse culminare con un confronto diretto (ed esteso) tra la ciurma di Rufy e le forme “demoniache” degli Astri, ciò a cui assisteremmo sarebbe uno scontro brutalmente impari. Ma per formulare un'ipotesi concreta su tali questioni, è necessario attendere una conferma già a partire dai primi spoiler del prossimo numero, che dovrebbero approdare online tra la serata di oggi e la mattinata di domani.

