One Piece 1112: gli spoiler completi anticipano una conclusione drammatica della saga

Se i primi spoiler di One Piece 1112 avevano gettato luce sull'avanzata incontrastata dei Gorosei, ridimensionando le possibilità di fuga dei Mugiwara, i leak integrali appena emersi sul nuovo capitolo del manga disegnano in merito un quadro decisamente più preciso: che non lascia sperare in un esito felice per i protagonisti coinvolti nel disastro isolano.

A suggerire il grado di obliterazione a cui sta tendendo l'isola di Egghead, la pagina iniziale del capitolo ci presenta immediatamente uno scenario da Apocalisse: un report della Marina, infatti, ci rende conto della distruzione di tutti i Pacifista, causata con molta probabilità dallo stesso Nusjuro, anche se non vengono fornite a riguardo delle certezze. Mentre l'Astro continua a scardinare lo schieramento avversario, il manga stacca sui membri dei Mugiwara ubicati nei pressi del Labophase, inquadrati nel tentativo di abbandonare, grazie al coup de burst della Sunny, le soglie di un'isola in preda al dissesto. Nami, dal canto suo, ritiene che senza l'ausilio della Vega Force 01 non sia possibile generare una propulsione tale da spingere la nave oltre i confini di Egghead, ma Edison le assicura che le possibilità di successo non sono così scarse, e si accinge così ad trainare l'equipaggio verso le sponde marine.

I leak a questo punto, dopo aver mostrato il soggiogamento da parte di Franky e Bonney di un paio di Vice Ammiragli, spostano l'attenzione sulle azioni degli Astri, e in particolare su Marcus Mars. Approdato nella Monitor Room, il Gorosei inizia ad obliterare per mezzo di un raggio semi-fotonico le apparecchiature elettroniche deputate ad inviare il messaggio dello scienziato, a testimonianza di quante le rivelazioni di Vegapunk possano generare delle conseguenze drastiche sul mondo di One Piece, nonché sulla legittimità politica del quintetto governativo. Ma le azioni di Mars non sortiscono alcun effetto, al punto che York, per evitare che si inneschi un meccanismo di distruzione a catena anche sui Punk Records, lo mette al corrente che la trasmissione non può essere fermata in quel modo, essendo stata creata grazie all'uso di una nuova forma del Den Den Mushi, ovvero il cosiddetto “Hashin Den Den Mushi” la cui sorgente è ubicata altrove. E sentita un'enigmatica “voce” proveniente dai Punk Records, l'Astro si allontana dalla Monitor Room per inseguire tale fonte sonora.

Dopo una breve sequenza di vignette in cui osserviamo Stussy lasciare la porta aperta del Frontier Dome al fine di coadiuvare la fuga dei Mugiwara, il capitolo torna a concentrarsi su Rufy, impegnato in un duro scontro con Ju Peter. Qui l'Astro, una volta ispirata una quantità impressionante di aria nella propria cavità orale, la riversa di getto sui corpi di Brogi, Dori e Rufy, i quali vengono immediatamente scaraventati via. “Dannazione.. se hai così tanta fame, allora mangia questo edificio” sentiamo dire a Cappello di Paglia, prima di sradicare una costruzione dal terreno e gettarla di forza nella bocca del Gorosei. Ma l'attacco di Ju Peter non è stato assorbito senza conseguenze dal pirata, al punto che Rufy torna in modalità “senile” per poi riprendersi grazie all'Hakari, un cibo tradizionale dei Giganti con cui Brogi e Dori si impegnano a rifocillare l'amico.

La sezione finale del capitolo è poi completamente dedicata al resto dei Gorosei: Saturn, che per un istante era rimasto decentrato dal conflitto, inizia a scalare le nuvole che portano al Labophase, in prossimità quindi di Nami e dei suoi compagni, mentre Nusjuro, dopo aver obliterato i Pacifista, riversa le proprie invettive contro una delle navi dei Giganti, dando così vita ad una tavola – almeno stando a questi leak – altamente espressiva. “E tu chi sei?” sentiamo dire a Bonney in direzione del Gorosei, con Oda che a questo punto stacca su un enigmatico, ed oscuro scenario finale con protagonista Mars.

Qui l'Astro, tornato in forma umana, si dirige verso i Punk Records, sul cui sfondo si odono le voci registrate di Shaka e di Vegapunk. E non appena arrivato in prossimità della fonte sonora, ecco che il Gorosei individua quella fantomatica sorgente che stava così ostinatamente cercando. “Perciò si tratta di questo..” mormora qui Mars. “Credo che la tua fortuna sia giunta al capolinea, Vegapunk” con la vignetta finale che ci mostra il volto oscurato e serioso del Gorosei, mentre osserva in alto un elemento apparentemente sorprendente, che lo ha lasciato di stucco. E seppure Oda non abbia rivelato l'entità di questa fonte sonora, già dalla prossima settimana potremo avere in merito una delucidazione più chiarificatrice, dal momento che il capitolo 1113 non sarà preceduto da alcuna pausa.

