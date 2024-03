ONE PIECE 1112, uscita e teorie: gli alleati del guerriero della liberazione

La Saga di Egghead nel manga di ONE PIECE è entrata nel suo climax. La situazione si è fatta bollente e sull'isola del futuro è in corso una grande guerra tra i Mugiwara e i loro alleati e il Governo Mondiale. Chi la spunterà? Un importante passo in avanti verrà compiuto con il capitolo 1112 di ONE PIECE.

In ONE PIECE 1111 è cominciata una rocambolesca fuga. La meta dei Mugiwara è la nave con cui i Pirati Giganti sono arrivati su Egghead, ma non sarà così tanto semplice abbandonare l'isola del futuro. A ostacolare Rufy e compagni ci sono gli Astri di Saggezza, riuniti nel luogo dove sorge il Laboratorio di Vegapunk per fermare il messaggio rivolto al mondo dal geniale scienziato.

Con il capitolo 1112 di ONE PIECE proseguiranno gli scontri. Vedremo Bonney, la prima a raggiungere la nave dei Pirati Giganti, affrontare i Vice Ammiragli della Marina. Ancora più importante, scopriremo se York collaborerà con Saint Mars per fermare Vegapunk. Mancano soli 6 minuti alla trasmissione del messaggio dello scienziato e tanto basta per impedire la rivelazione che potrebbe ribaltare l'ordine del mondo.

Rufy, Dorry e Brogy sono riusciti ad allontanarsi da Saturn e Warcury, ma l'incendio appiccato non sarà sufficiente per fermare i due Astri. Questi, dovranno vedersela con l'Antico Robot, il quale svegliandosi ha finalmente cominciato la sua marcia. La storia non continuerà presto, purtroppo. ONE PIECE è entrato in una lunga pausa. Il capitolo 1112 di ONE PIECE uscirà su MangaPlus il 21 aprile 2024.

