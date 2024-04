One Piece 1113, uscita e teorie: Marcus Mars scardinerà un segreto importante del manga?

Il capitolo 1113 di One Piece si preannuncia essere di radicale importanza: non solo perché dovrebbe portare a risoluzione gli eventi già anticipati nel precedente numero - o quanto meno, offrire loro una prosecuzione - ma potrebbe finalmente gettare luce su uno dei grandi misteri celati da Vegapunk; da cui passeranno i prossimi intrecci del manga.

Secondo le logiche a cui ci ha abituati negli anni Eiichiro Oda, i capitoli che precedono un'interruzione settimanale tendono a delineare – e di conseguenza, a chiudersi su – una rivelazione importante, in modo da intensificare le aspettative dei lettori durante la (relativamente lunga) attesa. E dal momento che tra l'uscita del capitolo 1113 e quella del 1114 trascorreranno due settimane a causa della Golden Week – come abbiamo visto nel calendario delle pause di One Piece di maggio 2024 – è lecito aspettarsi un cliffhanger, o quanto meno un colpo di scena di una certa rilevanza nel numero che andremo a leggere nei prossimi giorni: e che potrebbe ruotare, a meno di sorprese o smentite, attorno a Marcus Mars, e alla scoperta di quell'oggetto enigmatico su cui si è concluso il precedente numero del manga.

Se la rivelazione relativa all'Astro dovrebbe posizionarsi sul finire del capitolo, è lecito pensare che il resto degli intrecci possa essere mutuato a partire dalle soluzioni già anticipate da Oda la scorsa settimana. È probabile, allora, che l'avanzata incontrastata dei Gorosei trovi nel prossimo numero una prosecuzione importante, al punto che alcuni – se non tutti – i membri del quintetto governativo potrebbero interfacciarsi con la ciurma di Rufy.

Del resto, per quanto la battaglia tra Mugiwara e Gorosei potrebbe essere rimandata ad una delle prossime saghe di One Piece, data l'enorme disparità di potenziale che vige per adesso tra i due schieramenti, è pur vero che gli Astri non hanno alcuna intenzione di lasciar scappare indenni i pirati. E non è un caso che proprio nello scorso capitolo abbiamo visto Saturn scalare le nuvole in direzione del Labophase, in modo da ostacolare la fuga del gruppo più corposo della ciurma: un evento, che nel caso in cui porterà il Ministro della Difesa ad interfacciarsi con Nami, potrebbe presagire l'intervento di Sanji, in difesa della compagna.

Destino simile attende anche Bonney e Franky: dopo che i due pirati hanno neutralizzato con facilità alcuni Vice Ammiragli, è lecito aspettarsi un intervento improvviso da parte di Nusjuro, dal momento che l'obiettivo del Gorosei, avendo già obliterato i Pacifista, potrebbe essere proprio quello di eliminare colei che è posizionata al vertice della catena di comando dei cyborg, ovvero la figlia di Kuma. Ecco allora che per evitare una terribile disfatta per la ragazza, potremmo assistere all'intervento in difesa di Bonney degli stessi Zoro e Jinbe, con lo spadaccino che arriverebbe così a confrontarsi, anche solo per un istante, con quello che potrebbe configurarsi, al termine di One Piece, come uno dei suoi nemici finali.

Se poi Rufy, Brogi e Dori dovrebbero continuare ad essere impegnati nello scontro con Ju Peter e Warcury, l'enigma più grande riguarda invece la traiettoria narrativa di Marcus Mars. Per adesso non è possibile decodificare quale sia il misterioso elemento (o segreto?) che ha catturato l'attenzione del Gorosei sui Punk Records, ma è probabile che la rivelazione di tale oggetto – su cui si chiuderà, con molta probabilità, il capitolo 1113 di One Piece – porterà il destino dei Mugiwara e dello scienziato verso un punto di non ritorno. Da cui transiteranno le soluzioni conclusive della saga di Egghead.

