ONE PIECE: 19 anni fa Nico Robin si aggiungeva alla ciurma di Cappello di Paglia

Da oltre vent'anni ONE PIECE continua ad accompagnare settimanalmente l'enorme community di milioni di appassionati con nuovi capitoli ed episodi e, poco alla volta, la serie si sta avvicinando alla sua conclusione. Siamo ormai in prossimità del climax della Saga di Wano, con lo scontro tra i Mugiwara e Kaido alle battute finali.

Tra appena qualche settimana anche l'anime raggiungerà quota 1000 episodi di ONE PIECE, una cifra che il manga ha già oltrepassato da ormai diversi mesi. Attualmente i fan si stanno dibattendo per tentare di scoprire chi sarà l'11° e ultimo membro dei Mugiwara tra Carrot e Yamato che dovrebbe unirsi alla ciurma proprio in prossimità della fine dell'arco narrativo corrente.

Ad ogni modo, con la data di oggi si celebra un importante avvenimento, ovvero il 19° anniversario dall'ingresso di Nico Robin tra le fila dei Mugiwara. Crunchyroll ha voluto omaggiare l'evento condividendo l'esilarante clip, lo stesso che vi abbiamo allegato in calce alla notizia e sottotitolato purtroppo in lunga inglese, in cui l'archeologa entra ufficialmente a far parte della squadra di Rufy.

Non ci resta dunque che rimandarvi al video dedicato ma non prima di avervi invitato a leggere gli spoiler del capitolo 1030 di ONE PIECE. E voi, invece, ricordavate che sono passati ben 19 anni dall'ingresso di Robin nella ciurma? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.