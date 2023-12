ONE PIECE, ecco i 20 personaggi più forti: in testa c'è la vecchia generazione della pirat

La saga conclusiva di ONE PIECE sarà il teatro perfetto per mostrare i poteri di figure le cui vere potenzialità sono ancora avvolte nel mistero come Monkey D. Dragon o Shanks il Rosso. Aspettando di scoprire come Oda vorrà presentarle, però, un sito ha invitato i fan giapponesi ad eleggere i 20 personaggi più potenti, ed ecco i risultati.

Si tratta di un sondaggio avviato da Goo Ranking, e quindi limitato solo ai confini giapponesi, ma vista la partecipazione di oltre 29000 persone è interessante analizzare i dati ottenuti, che riportiamo di seguito.

Gol D. Roger Edward Newgate – Barbabianca Shanks il Rosso Dracule Mihawk Monkey D. Garp Silvers Rayleigh Monkey D. Luffy Roronoa Zoro Kaido Monkey D. Dragon Akainu Benn Beckman Aokiji/Kuzan Sengoku King Kizaru Shiki Fujitora Rocks D. Xebec Kozuki Oden

Ciò che emerge subito è la presenza di grandi nomi del passato in cima alla classifica. Oltre al Re dei Pirati in persona, troviamo infatti il suo grande rivale, Barbabianca. I due sono indubbiamente i migliori esponenti della vecchia generazione, e hanno profondamente segnato il futuro del mondo, il primo spingendo i nuovi pirati a cercare lo ONE PIECE, e il secondo confermandone l’esistenza dopo la guerra di Marineford.

Monkey D. Luffy si è comunque classificato al settimo posto, arrivando dopo suo nonno, Garp, e il suo mentore Silvers Rayleigh, il Re Oscuro braccio destro di Roger in persona, e il primo della nuova generazione ad apparire in classifica, seguito dal suo compagno e amico Zoro. La seconda parte della classifica è invece caratterizzata da molti marine, come Akainu, Fujitora, Sengoku, Kizaru e Aokiji, diventato un pirata della ciurma di Barbanera, stranamente del tutto assente dalla top, mentre a chiudere la classifica si trova un personaggio introdotto di recente, il leggendario samurai di Wano Kozuki Oden.

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo? Diteci la vostra opinione nei commenti.