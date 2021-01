ONE PIECE: 2011 VS 2021 nel frame dell'anime di Barbabianca, ecco l'evoluzione incredibile

È passata una vita da quando ONE PIECE esordì in Giappone come anime. L'inizio dell'avventura di Rufy veniva affrontata con tutt'altri sforzi da Toei Animation, ma man mano che i tempi cambiavano e si evolvevano le tecniche di disegno, anche con l'arrivo del digitale, anche l'anime ha iniziato a cambiare.

È stato però con l'arrivo della saga di Wanokuni che l'anime di ONE PIECE si è davvero rigenerato. Nonostante provenisse da venti anni di episodi prodotti settimana come settimana, Toei Animation ha deciso di riavviare completamente il reparto dell'animazione presentando un prodotto che fosse adatto ai nuovi anni. L'arrivo di Tetsuya Nagamine alla regia di ONE PIECE si è fatto sentire più volte e l'anime l'ha ricordato con gli ultimi episodi.

L'episodio 957 di ONE PIECE è stato acclamato da tutti i fan come un capolavoro, grazie all'uso sapiente della regia da parte di Megumi Ishitani. Un esempio però dei passi avanti dell'anime in questo decennio si intravede nei due frame raccolti da One Piece Dice in basso. Si tratta in entrambi i casi di Barbabianca, uno in occasione della battaglia di Marineford del 2011 e l'altro nel recente episodio che ha aperto il 2021. Il livello di dettaglio, di colorazione, gli effetti di luce hanno contribuito a rendere la figura di Barbabianca molto più impattante rispetto a quello di 10 anni fa.

Avevate notato questa differenza? E avete apprezzato gli avanzamenti nell'anime di ONE PIECE di quest'ultimo periodo?