ONE PIECE: i 21 anni dell'anime celebrati in una bellissima foto dei doppiatori

Il 1999 è stato un anno molto particolare per l'industria degli anime, con l'arrivo sugli schermi di serie come Hunter x Hunter, Digimon Adventure, e soprattutto del debutto di ONE PIECE , l'opera creata da Eiichiro Oda che ha sconvolto il mondo intero, registrando ad oggi record di ogni tipo e difficilmente superabili.

Era il 20 ottobre del 1999 quando l'emittente televisiva Fuji TV mandava in onda il primo, storico, episodio dell'epopea piratesca, presentandoci per la prima volta Monkey D. Luffy, Shanks e il suo equipaggio, i Frutti del Diavolo, e il senso di scoperta e di pericolo legato ai viaggi per mare.

Partito dal suo villaggio natale, Foosha, Luffy si ritroverà presto a conoscere personaggi poco raccomandabili, ma che vorrà a tutti i costi nella sua ciurma, ovvero il cacciatore di pirati Roronoa Zoro e la ladra, e membro del Pirati di Arlong, Nami.

Per ricordare con nostalgia questi momenti particolarmente importanti nell'intera serie, l'utente @mugiboya ha condiviso su Reddit una foto risalente al 1999, e una molto recente, entrambe con i doppiatori giapponesi di Luffy, Zoro e Nami, rispettivamente Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai e Akemi Okamura.

