ONE PIECE: 21 anni fa Luffy riceveva il suo prezioso cappello di paglia

Era l'8 dicembre 1999 quando l'anime di ONE PIECE ci mostrava per la prima volta la storia di Luffy, Shanks, e quel cappello di paglia che sarebbe diventato il simbolo della ciurma più stramba che c'è, e del ragazzo di gomma che voleva diventare il Re dei Pirati.

Che eravamo vecchi (almeno chi di noi può definirsi un Millennial o a salire) lo sapevamo già, ma se volevamo un promemoria, beh, eccolo qua.

Erano esattamente 21 anni fa che gli spettatori giapponesi (in Italia l'anime arriverà un po' più tardi) venivano a conoscenza del passato di Monkey D. Luffy, e di come fu proprio Shanks Il Rosso a donargli (o forse sarebbe meglio dire "affidargli") il cappello di paglia che porta sempre con sé, e dal quale non si separerà mai... Almeno fino a quando non arriverà il momento di ridarlo al suo precedente proprietario (che a sua volta lo aveva avuto in dono da un certo Re dei Pirati).

"Vieni a riportarmelo un giorno, quando sarai diventato un grande pirata".

A oggi, i due non hanno ancora avuto modo di rincontrarsi faccia a faccia (per poco non è successo a Marineford, ma sappiamo tutti com'è andata), e considerata l'attuale situazione nel Paese di Wano, è difficile che ciò accada almeno per un altro po'.

Ma quando sarà, come pensate che avverrà? A che punto del suo percorso sarà arrivato per allora Luffy? Ci sarà uno scontro tra i due? Fateci sapevere la vostra nei commenti.