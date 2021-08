ONE PIECE 216 sarà ridisegnato: il progetto continua con un nuovo mangaka

La Shueisha continua a promuovere ONE PIECE con contenuti speciali. Mentre sul Magazine dedicato al manga andrà in scena il terzo capitolo su Ace disegnato da Boichi, anche Weekly Shonen Jump continua a promuovere eventi speciali. Torna infatti il ONE PIECE Cover Comic Project.

Nel 2019, Shueisha aveva proposto il capitolo 51 e 52 di ONE PIECE "Roronoa Zoro cade in mare" disegnato da Boichi, mangaka famoso per Dr. Stone e Sun Ken Rock, oltre che per l'adattamento della light novel di Ace ancora in corso. Il progetto continua con un nuovo mangaka che si ripresenterà sulle pagine di Weekly Shonen Jump la prossima settimana. Il mangaka in questione è Naoshi Komi, famoso per il suo lavoro su Nisekoi: False Love, commedia romantica pubblicata dalla stessa rivista tra il 2012 e il 2016.

Il capitolo scelto per il rifacimento dal progetto ONE PIECE Cover Comic Project è il 216, intitolato "L'avventura di Bibi". Sarà quindi la principessa di Alabasta a essere disegnata da un altro mangaka. Per ora i leak hanno confermato che il capitolo speciale di ONE PIECE avrà una pagina a colori d'apertura ma non è ancora noto da quante pagine sarà composto.

Siete contenti del ritorno del progetto? E quale capitolo vi piacerebbe vedere ridisegnato e da quale mangaka?