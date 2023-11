ONE PIECE fa 25 anni, Eiichiro Oda lascia un messaggio: gli auguri per l'anime

Sembrava ieri quando Luffy e la sua ciurma debuttavano per la prima volta sul piccolo schermo, eppure sono passati ben 25 anni da quando è nato l'anime di ONE PIECE. Mentre il manga si sta avvicinando ad un suo epilogo, l'adattamento anime è ancora un po' lontano dal suo termine.

In vista del venticinquesimo anniversario di ONE PIECE, il creatore del manga originale Eiichiro Oda non ha potuto non lasciare un meraviglioso messaggio per festeggiare l'evento. L'autore è stato molto impegnato, con la realizzazione dell'epilogo della sua grande opera e con la supervisione della serie Netflix di One Piece, ma ha comunque trovato del tempo per scrivere alla sua community. Ecco cos'ha detto ai suoi fan:

"Lasciate che One Piece vi travolga! L'anime è ora al suo 25° anniversario! Non è così? E non è fantastico? A volte lo guardo, ma sapevate che in questo momento potete guardare per intero l'anime di One Piece su YouTube, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7? Questa pianificazione è pazzesca! Se lo guardate senza fermarvi, potete finirlo in venti giorni! E sì, potete anche recuperare gli ultimi episodi! Sembra che lo faranno per tutto l'anno, è come una magia."

Ebbene sì, noi ve ne avevamo già parlato: tutti gli episodi di ONE PIECE saranno trasmessi in streaming sul canale ufficiale di YouTube della serie. Questa trasmissione comprende 450 ore di materiale da mandare in onda e, come conferma Eiichiro Oda, durerà per tutto l'anno. La serie è iniziata il 29 ottobre in vista del 25esimo anniversario di ONE PIECE.