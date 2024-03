ONE PIECE, 3 antagonisti che avrebbero meritato un posto nei Mugiwara

Il mondo di One Piece è ricco di anti-eroi memorabili che hanno saputo affascinare i lettori per tanti anni. Per questo motivo, è impossibile negare che sarebbe stato interessante assistere all'ingresso di un antagonista nella ciurma guidata da Rufy. Attenzione, seguono spoiler su One Piece.

Per esempio, se si pensa al tragico percorso di redenzione avuto da Kuma in One Piece nei capitoli recenti, non è difficile immaginare l'ex membro della Flotta dei Sette al fianco dei Mugiwara. Introdotto come un personaggio misterioso che ha generato il time-skip dell'opera, separando i protagonisti per ben due anni, il padre di Bonney è riuscito a riscattarsi aiutando Rufy e compagni nella saga di Egghead. La sua stima per il figlio di Dragon è fuori scala e vederlo sulla Sunny pronto a raggiungere il One Piece non avrebbe prezzo.

Anche Perona, conosciuta nell'arco di Thriller Bark, sarebbe stata un'ottima aggiunta alla ciurma grazie al legame instaurato con Zoro durante il periodo di allenamento con Mihawk. Inoltre, il disprezzo per i Pirati di Barbanera, che probabilmente saranno uno degli ultimi ostacoli sulla strada di Rufy per diventare Re dei Pirati, avrebbe potuto spingerla ad unirsi ai Mugiwara.

Infine, il personaggio che più di tutti avrebbe scombussolato l'equilibrio della ciurma, amplificandone la risonanza e il potere complessivo è sicuramente Kuzan (Aokiji). L'ex Ammiraglio avrebbe dato l'opportunità all'equipaggio della Sunny di ospitare un combattente che un tempo era un marine e che ha dimostrato in più di un'occasione - il salvataggio di Nico Robin, su tutti - di avere una visione del mondo molto simile a quella di Rufy.

E voi chi avreste voluto come membro della ciurma dei Mugiwara? Ditecelo qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

