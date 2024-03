ONE PIECE, i 3 avversari più forti in assoluto combattuti da Zoro

Nel corso dei capitoli, Roronoa Zoro è diventato costantemente più forte e ha persino ottenuto uno tra i power-up più pericolosi di One Piece, che gli ha dato l'opportunità di giocarsela contro avversari terrificanti. Quali sono i combattenti più pericolosi affrontati da Zoro nell'opera? Ne parliamo nella prossima sezione spoiler!

3 - King

King è il braccio destro di Kaido e appartiene alla razza dei Lunariani. Per questo motivo, è dotato di ali nere e ha la capacità naturale di generare fuoco. Possiede un Haki dell'Armatura molto sviluppato e può trasformarsi in una sorta di Pteranodonte. Anche se Zoro ha vinto il duello contro King, è rimasto in fin di vita, a dimostrazione dell'immensa potenza del nemico.

2 - Ener

Ener è stato l'antagonista principale di Skypiea nonché, in generale, uno dei villain più memorabili di One Piece. Ha un'eccellente padronanza dell'Haki dell'Osservazione e il Logia che ha mangiato gli ha donato la possibilità di creare, controllare o trasformarsi in fulmini che, se utilizzati al massimo del loro potenziale, distruggerebbero anche un'intera isola. Infatti, è riuscito facilmente ad avere la meglio su Zoro e sui Mugiwara. Ener è stato uno dei rari personaggi di One Piece non interessati né agli affari del Governo Mondiale né a diventare il Re dei Pirati. Al contrario, il suo sogno era quello di raggiungere la Luna, che lui considerava sacra.

1 - Dracule Mihawk

Nonostante Zoro abbia affrontato Mihawk nei primi capitoli di One Piece, è rimasto il guerriero più forte con cui si sia mai confrontato. Stiamo parlando dello spadaccino più forte del mondo, un pirata che Eiichiro Oda non ha mai messo particolarmente in mostra, ma che è stato in grado di lasciare una cicatrice sul petto di Zoro per poi, durante il time-skip, prenderlo come allievo, riconoscendone il talento.

