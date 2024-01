ONE PIECE, i 3 avversari più forti battuti da Sanji

Da quando i Mugiwara sono entrati nel Nuovo Mondo, gli scontri sono diventati mostruosamente più complessi e difficili. Così come Nico Robin si è trovata a fronteggiare avversari fortissimi in One Piece, anche il cuoco della ciurma, Sanji, ha dovuto superare ostacoli di alto livello. Quali sono stati i nemici più ostici di Sanji?

3 - Page One

Page One era uno dei "Tobiroppo", sei capitani molto forti della ciurma di Kaido. Aveva una taglia di 200 milioni di berry, a testimonianza dell'incredibile forza che lo caratterizzava. Page One era il proprietario di un frutto del Diavolo che gli permetteva di trasformarsi in un enorme e resistente "Spinosauro". Sanji riuscì comunque a sconfiggerlo con uno dei suoi calci più potenti.

2 - Yonji

Yonji è uno dei fratelli di Sanji e fa parte dei Germa 66. In combattimento, utilizza un esoscheletro che potenzia la sua forza e gli conferisce abilità sovrumane, che lo rendono un avversario davvero temibile. Nonostante queste importanti premesse, Sanji lo affrontò e riuscì a sconfiggerlo senza neanche troppo sforzo.

1 - Queen

Queen è senza ombra di dubbio il nemico più forte che Sanji si sia mai trovato davanti. Con una taglia da 1,32 miliardi di berry, Queen era uno degli All Stars di Kaido, quindi uno dei tre uomini più forti al servizio dell'ex-Imperatore del Mare. Aveva la capacità di trasformarsi in un Brachiosauro e seminare il panico con le sue parti del corpo meccaniche e l'Haki pericolosissimo di cui era dotato. Dopo un'estenuante battaglia, Sanji ebbe la meglio sbloccando una variante più potente del "Diable Jambe", chiamata "Ifrit Jambe".

Non si conoscono ancora i limiti del cuoco dei Mugiwara in questa forma ed è per questo motivo che molti si chiedono se sarà Sanji a sconfiggere il grande nemico di Egghead in One Piece. Cosa ne pensate di Sanji Vinsmoke? Preferite lui o siete del "Team Zoro"? Fatecelo sapere nei commenti.