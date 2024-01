ONE PIECE, 3 avversari fortissimi che Nico Robin ha battuto nel Nuovo Mondo

One Piece è un'opera con un maestoso worldbuilding e con dei personaggi memorabili, come i membri della ciurma di Mugiwara. Tra di essi c'è l'archeologa Nico Robin, proprietaria di uno dei Frutti del Diavolo più bizzarri di One Piece. La ragazza ha affrontato molti avversari di livello, da quando è entrata nel Nuovo Mondo. Quali sono i più forti?

3 - York (sottintesa/off screen)

Iniziamo con uno dei personaggi più significativi della recente saga di Egghead in One Piece. York è uno dei sei "satelliti" di Vegapunk e rappresenta la sua avidità. Proprio a causa del suo ruolo, York è stata attratta dalla posizione di potere dei Draghi Celesti e ha stipulato un contratto con il Governo per diventare uno di loro, promettendo, in cambio, di creare la "Motherflame", una sostanza che si può utilizzare sia come combustibile energetico che come arma di distruzione di massa.

Durante l'arco di Egghead, York si trova di fronte Robin, Chopper e Atlas. Anche se non è propriamente chiaro chi abbia sconfitto il satellite di Vegapunk, Nico Robin era la più vicina al nemico e, dopo l'incidente, è stata mostrata ferita, quindi si può presupporre che sia stata l'archeologa a fermare York.

2 - Hakuba

Nell'arco di Dressrosa, è stato mostrato un personaggio molto forte ed interessante, dalla doppia personalità: Cavendish. Il pirata dalla folta chioma bionda ha un temibile alter ego chiamato "Hakuba" che, quando ha preso il sopravvento sul proprio corpo, è stato fermato facilmente da Nico Robin che lo ha "soppresso", dimostrando un'evidente superiorità.

1 - Black Maria

Senza dubbio, l'avversario più ostico che Nico Robin abbia affrontato è Black Maria. Il potente membro dei Pirati Bestia di Kaido ha obbligato l'archeologa a dare fondo a tutte le proprie risorse per avere la meglio. Robin, infatti, ha evocato la sua forma demoniaca, "Demonio Fleur", ed è riuscita a sovrastare l'avversaria.

Dal momento che il manga è entrato nella sua fase conclusiva, ci aspettiamo che Nico Robin mostri la sua vera forza nella saga finale.

Cosa ne pensate di Robin? Quali sorprese ha in serbo ancora per gli appassionati di One Piece? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.