ONE PIECE, 3 avversari contro cui Rufy non sarebbe sopravvissuto senza aiuti

Essendo il protagonista di One Piece, Rufy si è trovato più volte a combattere contro avversari pericolosissimi che lo hanno messo in seria difficoltà. Neanche Rufy è privo di debolezze in One Piece e ha avuto bisogno dell'aiuto dei suoi amici per sopraffare svariati avversari. Attenzione, seguono spoiler.

Donquixote Doflamingo

L'ex sovrano di Dressrosa è uno dei villain più memorabili di One Piece. Spietato, astuto e manipolatore, Doflamingo ha costretto Rufy ad utilizzare il Gear Fourth per tenergli testa. L'incapacità di Cappello di Paglia di gestire la nuova trasformazione gli ha fatto esaurire le forze durante lo scontro ed è stato l'intervento di Sabo e di altri combattenti del Colosseo ad impedire che Rufy venisse ucciso e a permettergli di recuperare le forze per avere la meglio sul nemico.

Magellan

Il capo della prigione di Impel Down ha lasciato Rufy in fin di vita alla fine della loro prima battaglia e il protagonista è riuscito a salvarsi dal veleno di Magellan solo grazie ad Ivankov, che ha dato modo al pirata di gomma di riprendersi. Successivamente, nel secondo duello tra Rufy e Magellan, Mr. Three è stato decisivo per consentire al protagonista di danneggiare l'avversario senza venire nuovamente avvelenato.

Kaido

L'ex Imperatore è stato un osso duro da battere e ne è la dimostrazione il fatto che quello tra Rufy e Kaido in One Piece sia lo scontro più lungo della storia degli anime. Per vincere contro Kaido, Rufy ha dovuto sfruttare il supporto di Zoro, Yamato, Law, Kid e Killer che hanno sfiancato il Capitano dei Pirati delle Cento Bestie e sono stati fondamentali per indebolirlo. Il resto, si sa, lo ha fatto lo spettacolare Gear Fifth.

