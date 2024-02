ONE PIECE, le 3 battaglie più belle combattute dagli Ammiragli della Marina

Dopo il successo dei recenti capitoli del manga, anche l'anime di One Piece continua a stupire con le meravigliose animazioni di Egghead. Ormai l'opera è nelle sue fasi finali e ha riportato in scena personaggi come gli Ammiragli, che ci hanno regalato più volte scontri davvero memorabili. Quali sono i migliori? Attenzione, seguono spoiler!

Sakazuki vs Kuzan (Aokiji)

Dopo le dimissioni di Sengoku dalla posizione di Grand'Ammiraglio, il posto vacante è stato assegnato al vincitore dello scontro tra Sakazuki e Kuzan. Dopo una battaglia estenuante su Punk Hazard, lunga 10 giorni, in cui i due Ammiragli hanno reso inabitabile l'isola generando un cambiamento climatico permanente, ma Sakazuki è emerso vittorioso, mentre Aokiji ha lasciato il gruppo.

Kizaru vs Rufy

Lo scontro tra Rufy e Kizaru in One Piece si è svolto recentemente su Egghead. L'Ammiraglio ha potuto quindi testare la propria forza contro un novello Imperatore del Mare che, grazie ad una tecnica chiamata White Star Gun, è riuscito ad avere la meglio, stordendo Kizaru e bloccando i suoi movimenti per diversi minuti. Anche Rufy però non è uscito bene da questo duello, finendo a terra dopo aver esaurito delle proprie energie.

Sakazuki vs Barbabianca

Il confronto tra Sakazuki e Barbabianca è stato uno degli eventi più epocali che si siano mai visti su One Piece. Questo perché, oltre a mettere di fronte due personaggi dalla potenza incalcolabile, è avvenuto dopo la morte di Ace, che ha scatenato tutta la furia omicida di Barbabianca. Nonostante la vecchiaia e i problemi di salute, Barbabianca ha dimostrato ancora una volta, in questo scontro, di essere un pirata dalla forza soverchiante, riuscendo ad umiliare completamente Sakazuki, costretto a lasciare il terreno di battaglia con le ossa rotte.

Infine, va fatta una menzione d'onore per il combattimento tra Fujitora e Sabo, che ha saputo dare un assaggio delle abilità straordinarie dei due personaggi coinvolti.